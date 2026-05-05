Divadlo Petra Bezruče v Ostravě připravuje na příští sezonu čtyři premiéry. Tři z nich bude režírovat jeho umělecký šéf Jan Holec, pro kterého to bude poslední sezona v této funkci. Dramaturgický plán divadla je postavený na třech titulech světové klasiky v originálních adaptacích a jednom současném textu. ČTK to řekla mluvčí divadla Marcela Bednaříková.
První premiérou sezony bude 16. října titul UBU: fatal king error 404 v Holcově režii. "Nová verze hry Alfreda Jarryho o moci je směšná i děsivá zároveň. Král Ubu je parodií na postavy Shakespearových křiváků. Další premiérou bude 22. ledna příštího roku text Arthura Schnitzlera Duše - krajina širá. Také v režii uměleckého šéfa.
Hororový žánr zastoupí 19. března inscenace Dracula v režii Jakuba Maksymova. Adaptace slavného románu Brama Stokera zkoumá hranici mezi životem a prokletím. "Dracula je pro mě někdo cizí, kdo začne nenápadně obsazovat prostor, který považujete za svůj. Postupně skupuje domy ve vašem městě, vysává šťávu z vašeho těla a nakonec začne okupovat i vaši duši," uvedl režisér Maksymov.
Závěrečnou premiérou sezony bude 14. května Spílání jevišti, opět v režii Jana Holce. Text vychází z prostředí divadla, ale nemluví jen o něm. Přes vztahy mezi tvůrci, institucemi a publikem otevírá otázky moci, odpovědnosti a kompromisů, které sahají daleko za jeviště."Tento text pro mě není útokem na divadlo, ale jeho důslednou sebekritikou. Ptá se, co všechno se skrývá za představou divadla jako svobodného prostoru a jaká je jeho společenská pozice," řekl Holec. Inscenace bude zároveň tečkou za Holcovou šéfovskou érou, který stojí v čele uměleckého souboru Divadla Petra Bezruče od sezony 2019/2020. Pod jeho uměleckým vedením divadlo získalo čtyři nominace na titul Divadlo roku v Cenách divadelní kritiky. V roce 2025 toto ocenění získalo.