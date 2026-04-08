DJ a producent Alesso poprvé vystoupí na Beats for Love

Švédský producent a DJ Alesso, který patří mezi nejvýraznější jména moderní melodické elektroniky a dlouhodobě formuje podobu světové taneční scény, se letos představí na festivalu taneční hudby Beats for Love. Půjde o jeho první vystoupení na této akci, která patří mezi největší svého druhu ve střední Evropě. ČTK to dnes za pořadatele řekla Denisa Cingelová. Festival se v ostravských Dolních Vítkovicích uskuteční 1. až 4. července. Dorazí i Marshmello či Calvin Harris.
"Alesso patří mezi nejvýraznější jména moderní melodické elektroniky. Během své kariéry si vybudoval nezaměnitelný zvuk postavený na silných emocích, energii a precizní produkci. Alesso má na kontě miliardy streamů. Hity jako Years, If I Lose Myself, Heroes nebo When I’m Gone se staly neodmyslitelnou součástí festivalových setů po celém světě a pravidelně bodují v globálních hitparádách," řekla Cingelová.
Programový ředitel festivalu Jiří Ramík doplnil, že Alesso je známý svými vystoupeními, které kombinují emoce s euforickou energií velkých festivalových momentů.
Na více než 18 scénách se na festivalu přestaví představí více než 550 interpretů všech subžánrů elektronické hudby, a to jak z řad ostřílených klasiků, tak i překvapivých nových objevů. "Dorazí například maskovaný DJ Marshmello, světová hvězda Calvin Harris, aktuálně nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witteová, výjimečný projekt Padre Guilherme nebo energické duo Dimitri Vegas & Like Mike," dodala Cingelová.
Beats for Love je podle pořadatelů největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Loni na něm vystoupilo přes 500 umělců. Každý den do areálu zamířilo přes 45.000 lidí. V součtu tak za všechny čtyři dny přehlídku navštívilo rekordních 164.000 lidí.