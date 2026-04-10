Festival Beats for Love oznámil další hvězdu, v Dolních Vítkovicích zahraje DJ Alesso

Autor: mao
  15:32aktualizováno  15:32
Hvězda elektronické taneční scény DJ Alesso je další velkou hvězdou, která vystoupí na festivalu Beats for Love. Ten se letos uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích.
Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích. (10. dubna 2026) | foto: Archiv MF DNES

Skotský DJ a producent Calvin Harris.
Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí DJ a producent Marshmello.
Již po několikáté vystoupil na Beats for Love britský hitmaker Sub Focus.
Vystoupení na hlavní stagi doprovázela velkolepá ohňostrojová show.
Švéd Alessandr Lindblad, jak se DJ Alesso jmenuje, patří mezi nejvýraznější interprety moderní melodické elektroniky. Světová taneční scéna mu dlouhodobě leží u nohou a on jí diktuje svůj styl – nezaměnitelný zvuk postavený na silných emocích, energii a precizní produkci.

Diskžokej Alesso se může pochlubit miliardou streamů, ohlas mu vynesly hitovky jako Years a If I Lose Myself následované Heroes nebo When I’m Gone.

„Jeho sety se staly neodmyslitelnou součástí festivalových akcí po celém světě a pravidelně bodují v globálních hitparádách. Také proto je pro nás opravdu ctí přivítat Alessa u nás,“ uvedl programový ředitel festivalu Beats for Love Jiří Ramík.

Letní atmosféra v Dolních Vítkovicích bude podle organizátorů o to výjimečnější. „Alesso je známý svými strhujícími live shows, které kombinují emoce s euforickou energií velkých festivalových momentů,“ konstatoval Kamil Rudolf, ředitel taneční přehlídky.

Mezi interprety, které pořadatelé oznámili už dříve, jsou například maskovaný fenomén Marshmello, světová megastar Calvin Harris, aktuálně nejúspěšnější diskžokejka planety Charlotte de Witte, výjimečný projekt Padre Guilherme a energické duo Dimitri Vegas & Like Mike.

Na více než 18 scénách se začátkem července představí více než 550 interpretů všech subžánrů elektronické hudby, a to jak z řad ostřílených klasiků, tak i překvapivých nových objevů.

