Hudební návrat do devadesátek. DJ BoBo přiveze do Ostravy velkolepou show

Autor: vanky
Ve spolupráci   14:08
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Devadesátky nestárnou. DJ BoBo vrací na scénu hity, na kterých jsme vyrostli | foto: JulianHukePhotography, courtesy of GLPAdvertorial

Dvě propojená pódia, více než dvacet tanečníků a akrobatů, pět 4K projektorů a hity, které tvořily kulisu devadesátých let. Švýcarský zpěvák a producent DJ BoBo vystoupí v sobotu 17. října 2026 v ostravské Mustang Aréně (dříve Ostravar Aréně). V rámci celoevropského turné The Great Adventure Tour představí scénickou produkci, která staví na spojení ikonické retro hudby s moderní arénovou technikou a tanečním divadlem.

Zatímco klasické vzpomínkové akce spoléhají hlavně na přehrávání starých pecek z reprobeden, turné The Great Adventure Tour 2026 míří dál. Vývoj celé show zabral dva roky a výsledek propojuje energii živého koncertu s prvkem tanečního divadla a akrobacie.

Nová halová produkce už stihla sklidit nadšené ohlasy na evropských pódiích, například v sousedním Německu nebo Maďarsku. Organizátoři slibují večer plný nostalgie, největších tanečních hitů a nezapomenutelných emocí, které mají celou arénu strhnout svou energií.

Půl roku programování vizuálů a 80 kostýmů

Technické řešení scény je navrženo tak, aby byli všichni diváci v hale co nejblíže dění. Základem je neobvyklé propojení hlavního pódia a druhé scény o rozměrech 10 × 14 metrů, která vyroste přímo uprostřed plochy mezi lidmi. Dlouhé molo umožňuje umělcům i tanečníkům neustále pohybovat po aréně a předvádět show z několika úhlů. Celková plocha scény tak dosahuje úctyhodných 230 metrů čtverečních.

Devadesátky nestárnou. DJ BoBo vrací na scénu hity, na kterých jsme vyrostli

Vizuální stránka nezůstává pozadu. Příprava videomappingu a speciálních světelných efektů zabrala specialistům přes šest měsíců náročného programování. Prostorové projekce zajišťuje pět vysokovýkonných 4K projektorů v kombinaci se světelným parkem vyladěným na míru halovému prostředí.

Na scéně se vedle samotného René Baumanna (DJ BoBo) představí živá doprovodná kapela, vokalisté a více než dvě desítky profesionálních tanečníků a akrobatů. Během večera se účinkující vystřídají v přibližně 80 různých kostýmech, které dotvářejí příběh a atmosféru jednotlivých písní.

Příběh hitů, které zlidověly

Dramaturgie ostravského koncertu The Great Adventure Tour 2026 nabízí průřez celou více než třicetiletou kariérou švýcarského hitmakera. Zazní ikonické skladby, na kterých vyrostla celá generace a které svého času nechyběly v žádné rozhlasové hitparádě ani na diskotéce.

Fanoušci se mohou těšit na průlomový singl z roku 1992 Somebody Dance with Me, euforickou Everybody, chytlavou Freedom, melodickou Love Is All Around i duchovně laděnou Pray. Chybět nebudou ani pozdější popové pecky v čele s nakažlivým letním hitem Chihuahua nebo předělávkou filmové klasiky What a Feeling. Všechny skladby navíc dostaly nový náboj díky živému hudebnímu doprovodu.

Devadesátky nestárnou. DJ BoBo vrací na scénu hity, na kterých jsme vyrostli

Praktické informace ke koncertu

Vystoupení v Ostravě je jedinou plánovanou zastávkou tohoto turné v České republice.

  • Termín a čas: Sobota 17. října 2026 (otevření haly v 18:30, začátek programu ve 20:00)
  • Místo konání: Mustang Aréna (dříve Ostravar Aréna), Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh
  • Vstupenky: Standardní vstupenky na koncert DJ BoBo v Ostravě jsou v prodeji v síti Ticketportal od 975 Kč do 1 850 Kč. Pro zájemce jsou k dispozici také VIP balíčky.
Devadesátky nestárnou. DJ BoBo vrací na scénu hity, na kterých jsme vyrostli

Obsah vznikl ve spolupráci se společností RestartStage Production.

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