Zatímco klasické vzpomínkové akce spoléhají hlavně na přehrávání starých pecek z reprobeden, turné The Great Adventure Tour 2026 míří dál. Vývoj celé show zabral dva roky a výsledek propojuje energii živého koncertu s prvkem tanečního divadla a akrobacie.
Nová halová produkce už stihla sklidit nadšené ohlasy na evropských pódiích, například v sousedním Německu nebo Maďarsku. Organizátoři slibují večer plný nostalgie, největších tanečních hitů a nezapomenutelných emocí, které mají celou arénu strhnout svou energií.
Půl roku programování vizuálů a 80 kostýmů
Technické řešení scény je navrženo tak, aby byli všichni diváci v hale co nejblíže dění. Základem je neobvyklé propojení hlavního pódia a druhé scény o rozměrech 10 × 14 metrů, která vyroste přímo uprostřed plochy mezi lidmi. Dlouhé molo umožňuje umělcům i tanečníkům neustále pohybovat po aréně a předvádět show z několika úhlů. Celková plocha scény tak dosahuje úctyhodných 230 metrů čtverečních.
Vizuální stránka nezůstává pozadu. Příprava videomappingu a speciálních světelných efektů zabrala specialistům přes šest měsíců náročného programování. Prostorové projekce zajišťuje pět vysokovýkonných 4K projektorů v kombinaci se světelným parkem vyladěným na míru halovému prostředí.
Na scéně se vedle samotného René Baumanna (DJ BoBo) představí živá doprovodná kapela, vokalisté a více než dvě desítky profesionálních tanečníků a akrobatů. Během večera se účinkující vystřídají v přibližně 80 různých kostýmech, které dotvářejí příběh a atmosféru jednotlivých písní.
Příběh hitů, které zlidověly
Dramaturgie ostravského koncertu The Great Adventure Tour 2026 nabízí průřez celou více než třicetiletou kariérou švýcarského hitmakera. Zazní ikonické skladby, na kterých vyrostla celá generace a které svého času nechyběly v žádné rozhlasové hitparádě ani na diskotéce.
Fanoušci se mohou těšit na průlomový singl z roku 1992 Somebody Dance with Me, euforickou Everybody, chytlavou Freedom, melodickou Love Is All Around i duchovně laděnou Pray. Chybět nebudou ani pozdější popové pecky v čele s nakažlivým letním hitem Chihuahua nebo předělávkou filmové klasiky What a Feeling. Všechny skladby navíc dostaly nový náboj díky živému hudebnímu doprovodu.
Praktické informace ke koncertu
Vystoupení v Ostravě je jedinou plánovanou zastávkou tohoto turné v České republice.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností RestartStage Production.