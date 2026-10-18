Dnešní jednání v Opavě novou koalici nepřineslo, rozhodující jsou dál Zelení

Jednání zástupců všech pěti subjektů zvolených do opavského zastupitelstva dnes na radnici novou koalici nepřineslo. Strany budou v povolebních rozhovorech pokračovat. Dvě nejsilnější uskupení, vítězné ANO a druhá OK Změna pro Opavu, nadále prosazují odlišné varianty spolupráce. ČTK to po jednání řekli primátor Tomáš Navrátil a lídr OK Změna pro Opavu Petr Czudek. Rozhodující pozici tak mají i nadále nástupci uskupení Zelená pro Opavu, kteří zatím neoznámili, ke které straně se přikloní.
"Probrali jsme možnosti spolupráce a zda umíme najít nějakou společnou cestu. Ke shodě nedošlo," řekl primátor Tomáš Navrátil (ANO). OK Změna podle něj na jednání uvedla, že koaliční spolupráci s ANO vylučuje, protože takové je stanovisko její členské základny.
ANO chce pokračovat v dosavadní koalici s uskupením Občané městských částí Opavy (OMČO) a Zelenou pro Opavu. "Preferujeme stávající koalici ANO, OMČO a Zelená pro Opavu. Jsme připraveni do ní přijmout dalšího partnera, který by byl ochoten o tom jednat," uvedl Navrátil. ANO má s OMČO podepsané memorandum o spolupráci, které podle primátora nadále platí. Obě uskupení podle něj vystupují jako jeden klub.
OK Změna pro Opavu chce naopak vytvořit koalici s ODS, Zelenou pro Opavu a OMČO. Tato varianta by podle jejího zástupce Czudka měla podporu 22 zastupitelů. "Naším cílem nadále zůstává vytvoření koalice s ODS, Zelenými pro Opavu a OMČO, která by měla podporu 22 zastupitelů. Na tomto záměru se nic nemění a v dalších jednáních chceme hledat cestu k jeho naplnění," uvedl Czudek. Dnešní schůzka podle něj pomohla účastníkům vyslechnout si postoje ostatních stran, konkrétní výsledek ale i podle něj nepřinesla.
Zelená pro Opavu, která má v zastupitelstvu dva mandáty, zatím konečné rozhodnutí neoznámila. Její zástupci si podle lídra kandidátky Daniela Volného udělali průzkum mezi členy kandidátky, aby zjistili, ke které variantě se přiklánějí. "Jednali jsme, zatím se ale nepodařilo koalici poskládat. Budeme jednat dál," řekl Volný. Výsledek průzkumu už podle něj mají, zatím jej ale nemohou zveřejnit. "Do konce týdne věřím, že budeme vědět," dodal.
Společné jednání všech zvolených subjektů iniciovala Zelená pro Opavu a svolal je současný primátor Navrátil. Zúčastnili se ho zástupci ANO, OK Změny pro Opavu, ODS, OMČO a Zelené pro Opavu.
V devětatřicetičlenném zastupitelstvu získalo ANO 17 mandátů, OK Změna pro Opavu 13, ODS pět a OMČO a Zelená pro Opavu po dvou. ANO chce navázat na dosavadní spolupráci s OMČO a Zelenými. OK Změna pro Opavu, která ve volbách výrazně posílila, prosazuje koalici s ODS a dalšími dvěma uskupeními. Další vývoj povolebních jednání tak bude záviset především na postoji Zelených.