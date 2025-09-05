Vydat se můžete například na jubilejní Slavnost města do Nového Jičína, na gastrofestival, za hudbou, na turistický pochod či na Dny evropského kulturního dědictví.
Vyberete si našich tipů?
Ochutnej Osoblažsko
Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko můžete navštívit v sobotu od 11 do 21 hodin v parku u sportovního areálu v Osoblaze.
„Pozvání na akci přijal dvojnásobný vítěz prestižní gastronomické soutěže Bocuse dÓr Czech, šefkuchař Dominik Unčovský,“ slibují organizátoři. „Na děti čekají jízdy na koních, malování na obličej, skákací hrady či soutěže.“ Od 16 hodin zahraje kapela Martina Kachlíka. Z Třemešné ve Slezsku také pojede na akci speciální gastrovlak. Vyjíždí v 10:45, z Osoblahy se pak vrací v 15.10.
Mánesovou stezkou
Od kulturního domu ze Stříteže, od nádraží v Návsí či od restaurace Radegastovna Pod padákem na sídlišti Terasa v Třinci startují v sobotu trasy turistického pochodu Mánesovou stezkou.
Délku pochodu si můžete vybrat podle svých schopností, na výběr jsou trasy sedmikilometrová trasa kočárková, dále trasy 12, 15, 25, 32, 35, 45 a 65 kilometrů, některé se dají absolvovat také na kole.
Dny evropského kulturního dědictví
Hned na několika místech kraje se o víkendu uskuteční Dny evropského kulturního dědictví, které zpřístupňují i své jinak nepřístupné části a prostory. Na řadu akcí lákají například ve Štramberku.
„V rámci letošních Dnů evropského dědictví můžete ve Štramberku zdarma navštívit hrad Štramberk s věží Trúba, Národní přírodní památku Šipka, Muzeum Zdeňka Buriana, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Kateřiny, starou věž – zvonici kostela sv. Bartoloměje či Pivovárenskou studnu na náměstí,“ lákají pořadatelé. V doprovodném programu nechybí den otevřených dveří v pokusných štolách, tvořivé dílničky, vyjížďky na oslících, tvořivé dílničky, koncert Lašského dechového orchestru či divadelní představení Ryba ve čtyřech.
Scéna bez hranic
Až do 14. září se v karvinském dole Barbora koná třetí ročník festivalu Scéna bez hranic / Scena bez granic.
„Festival, který vznikl z touhy spojovat kultury, jazyky i generace, nabídne bohatý program divadelních představení pro děti i dospělé – v češtině, polštině i slovenštině. Scény v kompresorovně a šapitó dodají každému představení nezaměnitelnou atmosféru,“ zvou organizátoři. „Na návštěvníky čekají muzikál, komedie, drama i představení pro menší a větší děti. Splašené nužky, Kogut w rosole, Frankenstein a další inscenace České, Polské scény a Bajky Těšínského divadla, ale i hostující pražské Divadlo Pod Palmovkou, Národní divadlo Moravskoslezské, Teatr Korez Katowice a Divadlo bez Masky ze Slovenska. Těšit se můžete i na různorodý doprovodný program: dětské workshopy s herci, dílničky i přednášky, besedy a prezentace fotografií a komentované prohlídky pohornické krajiny původní Karviné i areálu dolu Barbora.“
Svatováclavský hudební festival
Sobotním koncertem v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a nedělním v kostele sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích pokračuje 22. ročník Svatováclavského hudebního festivalu.
„Varhanní recitál lucemburského mistra Maurice Clementa představí průřez evropskou varhanní literaturou od baroka po současnost. V první části zazní elegantní předehra J. L. Krebse, tanečně laděná suita Fischera a virtuózní díla J. S. Bacha,“ uvádí pořadatelé k ostravskému koncertu, který začíná v 19 hodin. „Následovat bude Mendelssohnovo variacemi rozvinuté dílo a trojice skladeb romantika C. Francka, vyvrcholená symfonickou fantazií. Závěr obstará meditační skladba Arvo Pärta Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler. V neděli se návštěvníci mohou těšit na koncert rakouského souboru zobcových fléten Element of Prime, který od 17 hodin představí anglickou renesanční hudbu přelomu 16. a 17. století.
Komentovaná prohlídka hřbitova
Komentovaná prohlídka, která představí opavské podnikatelské rodiny meziválečného období, zavede v sobotu zájemce na opavský Městský hřbitov.
„Navštívíme místa posledního odpočinku majitele papírnictví Prachowného, ředitele cukrovaru Heinricha Janotty, provozovatelů opavských železářství Karla Girscheka, Eduarda Nedely a Carla Dorasila, tiskaře a průkopníka automobilismu Augusta Strasilly, obchodníka semeny Martina Grosse, výrobce hnacích řemenů Jana Kupčíka a úspěšných velkoobchodníků Augusta Lassmanna, či Raimunda Habela,“ zvou pořadatelé v pozvánce. Prohlídka začíná v 17.00, sraz je u hlavní brány hřbitova.
Novojičínské slavnosti
Jarmark, koncerty, slavnostní průvod s alegorickými vozy, výstavy, workshopy i jízdy vyhlídkovým vláčkem kolem centra města nabízí v pátek a v sobotu 30. Slavnost města.
„Jubilejní ročník připomene nejen bohatou historii samotné akce, ale také výjimečné postavení Nového Jičína v rámci tradice městských slavností v České republice a nabídne pestrý program na několika místech v centru města – Masarykově náměstí, Divadelní ulici a u Beskydského divadla, v parku u Žerotínského zámku i v dalších lokalitách,“ říká Radka Filipíková z Městského kulturního střediska Nový Jičín. Hlavními koncertními hvězdami budou Olympic, Dara Rolins, Xindl X, Vesna, Pam Rabbit, a Malalata.