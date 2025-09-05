Víkend láká na slavnosti, jídlo, hudbu, do přírody či na Dny evropského kulturního dědictví

  7:00
Prodloužit si prázdniny můžete při prvním zářijovém víkendu. Ten nabízí v Moravskoslezském kraji širokou škálu akcí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Vydat se můžete například na jubilejní Slavnost města do Nového Jičína, na gastrofestival, za hudbou, na turistický pochod či na Dny evropského kulturního dědictví.

Vyberete si našich tipů?

Ochutnej Osoblažsko

Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko můžete navštívit v sobotu od 11 do 21 hodin v parku u sportovního areálu v Osoblaze.

„Pozvání na akci přijal dvojnásobný vítěz prestižní gastronomické soutěže Bocuse dÓr Czech, šefkuchař Dominik Unčovský,“ slibují organizátoři. „Na děti čekají jízdy na koních, malování na obličej, skákací hrady či soutěže.“ Od 16 hodin zahraje kapela Martina Kachlíka. Z Třemešné ve Slezsku také pojede na akci speciální gastrovlak. Vyjíždí v 10:45, z Osoblahy se pak vrací v 15.10.

Mánesovou stezkou

Od kulturního domu ze Stříteže, od nádraží v Návsí či od restaurace Radegastovna Pod padákem na sídlišti Terasa v Třinci startují v sobotu trasy turistického pochodu Mánesovou stezkou.

Délku pochodu si můžete vybrat podle svých schopností, na výběr jsou trasy sedmikilometrová trasa kočárková, dále trasy 12, 15, 25, 32, 35, 45 a 65 kilometrů, některé se dají absolvovat také na kole.

Dny evropského kulturního dědictví

Hned na několika místech kraje se o víkendu uskuteční Dny evropského kulturního dědictví, které zpřístupňují i své jinak nepřístupné části a prostory. Na řadu akcí lákají například ve Štramberku.

„V rámci letošních Dnů evropského dědictví můžete ve Štramberku zdarma navštívit hrad Štramberk s věží Trúba, Národní přírodní památku Šipka, Muzeum Zdeňka Buriana, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Kateřiny, starou věž – zvonici kostela sv. Bartoloměje či Pivovárenskou studnu na náměstí,“ lákají pořadatelé. V doprovodném programu nechybí den otevřených dveří v pokusných štolách, tvořivé dílničky, vyjížďky na oslících, tvořivé dílničky, koncert Lašského dechového orchestru či divadelní představení Ryba ve čtyřech.

Scéna bez hranic

Až do 14. září se v karvinském dole Barbora koná třetí ročník festivalu Scéna bez hranic / Scena bez granic.

„Festival, který vznikl z touhy spojovat kultury, jazyky i generace, nabídne bohatý program divadelních představení pro děti i dospělé – v češtině, polštině i slovenštině. Scény v kompresorovně a šapitó dodají každému představení nezaměnitelnou atmosféru,“ zvou organizátoři. „Na návštěvníky čekají muzikál, komedie, drama i představení pro menší a větší děti. Splašené nužky, Kogut w rosole, Frankenstein a další inscenace České, Polské scény a Bajky Těšínského divadla, ale i hostující pražské Divadlo Pod Palmovkou, Národní divadlo Moravskoslezské, Teatr Korez Katowice a Divadlo bez Masky ze Slovenska. Těšit se můžete i na různorodý doprovodný program: dětské workshopy s herci, dílničky i přednášky, besedy a prezentace fotografií a komentované prohlídky pohornické krajiny původní Karviné i areálu dolu Barbora.“

Svatováclavský hudební festival

Sobotním koncertem v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a nedělním v kostele sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích pokračuje 22. ročník Svatováclavského hudebního festivalu.

„Varhanní recitál lucemburského mistra Maurice Clementa představí průřez evropskou varhanní literaturou od baroka po současnost. V první části zazní elegantní předehra J. L. Krebse, tanečně laděná suita Fischera a virtuózní díla J. S. Bacha,“ uvádí pořadatelé k ostravskému koncertu, který začíná v 19 hodin. „Následovat bude Mendelssohnovo variacemi rozvinuté dílo a trojice skladeb romantika C. Francka, vyvrcholená symfonickou fantazií. Závěr obstará meditační skladba Arvo Pärta Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler. V neděli se návštěvníci mohou těšit na koncert rakouského souboru zobcových fléten Element of Prime, který od 17 hodin představí anglickou renesanční hudbu přelomu 16. a 17. století.

Komentovaná prohlídka hřbitova

Komentovaná prohlídka, která představí opavské podnikatelské rodiny meziválečného období, zavede v sobotu zájemce na opavský Městský hřbitov.

„Navštívíme místa posledního odpočinku majitele papírnictví Prachowného, ředitele cukrovaru Heinricha Janotty, provozovatelů opavských železářství Karla Girscheka, Eduarda Nedely a Carla Dorasila, tiskaře a průkopníka automobilismu Augusta Strasilly, obchodníka semeny Martina Grosse, výrobce hnacích řemenů Jana Kupčíka a úspěšných velkoobchodníků Augusta Lassmanna, či Raimunda Habela,“ zvou pořadatelé v pozvánce. Prohlídka začíná v 17.00, sraz je u hlavní brány hřbitova.

Novojičínské slavnosti

Jarmark, koncerty, slavnostní průvod s alegorickými vozy, výstavy, workshopy i jízdy vyhlídkovým vláčkem kolem centra města nabízí v pátek a v sobotu 30. Slavnost města.

„Jubilejní ročník připomene nejen bohatou historii samotné akce, ale také výjimečné postavení Nového Jičína v rámci tradice městských slavností v České republice a nabídne pestrý program na několika místech v centru města – Masarykově náměstí, Divadelní ulici a u Beskydského divadla, v parku u Žerotínského zámku i v dalších lokalitách,“ říká Radka Filipíková z Městského kulturního střediska Nový Jičín. Hlavními koncertními hvězdami budou Olympic, Dara Rolins, Xindl X, Vesna, Pam Rabbit, a Malalata.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Víkend láká na slavnosti, jídlo, hudbu, do přírody či na Dny evropského kulturního dědictví

Prodloužit si prázdniny můžete při prvním zářijovém víkendu. Ten nabízí v Moravskoslezském kraji širokou škálu akcí.

5. září 2025

Šluknov vybuduje dětské hřiště v místní části Rožany

Šluknov na Děčínsku zná vítěze letošního participativního rozpočtu, v jehož rámci může veřejnost rozhodnout o akcích a projektech, které město uskuteční.

5. září 2025  6:59

Tipy na víkend: vinobraní, otevřená parní vodárna, napoleonská bitva i festival vína

O víkendu se na severu Čech uskuteční řada zajímavých akcí. Třeba do Roudnice nad Labem můžete vyrazit na tradiční vinobraní, v Chlumci na Ústecku sledovat rekonstrukci napoleonské bitvy a Hlinná na...

5. září 2025  6:59

Města se musí postarat o další zeleň. S nařízením EU starostové nesouhlasí

Evropská unie zavádí nařízení o obnově přírody. Starostové v Olomouckém kraji k němu mají výhrady. Města a obce v letech 2024 až 2030 nesmějí snižovat plochy zeleně, a v letech 2030 až 2036 je...

5. září 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Trať u Litoměřic se zrychlí a bude bezpečnější. Pomůže evropský zabezpečovač

Správa železnic připravuje velkou rekonstrukci trati na pravém břehu Labe mezi Litoměřicemi dolním nádražím a Mělníkem. Stavba za téměř 17 miliard korun umožní nejen zvýšení rychlosti na trati, ale...

5. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Na obrazovce se nápady diváků objeví za půl roku, říká šéfscénárista René Decastelo

René Decastelo působil v řadě českých lifestylových periodik, od roku 1998 byl jedním z novinářů vydavatelství Stratosféra. Byl dlouholetým šéfredaktorem měsíčníku Esquire, podílel se na vzniku...

5. září 2025

V litoměřické knihovně nově zabalí školákům učebnice

Žáci mohou učebnice donést na oddělení beletrie. Podle velikosti publikace zaplatí osm nebo deset korun za jeden kus.

5. září 2025  5:59

Chtěl do Německa dostat běžence, na Chomutovsku ho chytila policie

Muže, který se pokusil dopravit z České republiky do Německa čtyři nelegální migranty, zadrželi chomutovští policisté.

5. září 2025  4:59

Festival Zlatá pecka zakončí koncert barokních mistrů

Neděle 7. září přinese do Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích slavnostní tečku za letošním ročníkem festivalu Zlatá pecka.

5. září 2025  4:52

Fiala bude jednat o evropské politice a summitech s šéfem Evropské rady Costou

Příprava nadcházejících summitů Evropské unie či aktuální priority evropské politiky budou tématy dnešního jednání premiéra Petra Fialy (ODS) s předsedou...

5. září 2025,  aktualizováno 

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Projekt „Živá paměť pohraničí“ propojuje minulost, současnost a budoucnost Sudet

Komerční sdělení

Praha - Projekt „Živá paměť pohraničí“, do kterého se v roce 2025 zapojila Paměť národa, reaguje na výzvy, kterým čelí české pohraniční oblasti. Jeho cílem je podpořit udržitelný rozvoj regionů, kde...

5. září 2025

Chci pro Moravskoslezský kraj zubaře, práci i bydlení

Komerční sdělení

Jsem Michaela Šebelová a chci, aby lidé nejen v našem kraji mohli důstojně žít – měli dostupné bydlení, dobrou práci a zdravotní péči.

5. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.