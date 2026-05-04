Dny Karviné nabídnou program na několika místech ve městě

Dvoudenní Dny Karviné letos nabídnou program na několika místech ve městě. Vedle populárních interpretů se návštěvníci městských oslav mohou těšit také na projekt Symphonic Dance Music, který propojí moderní taneční hudbu se symfonickým orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na pódiu se představí desítky hudebníků v netradičním spojení klasiky a současných rytmů. Atmosféru doplní vokální zpěvačka Dasha i světelná a vizuální show. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Největší oslavy města Dny Karviné 2026 nabídnou desítky umělců i známá jména. V polovině června promění celé město v centrum hudby, zábavy a setkávání. Akce patří každoročně k vrcholům kulturní sezony a letos přinese program, který potěší všechny generace," uvedla mluvčí.
Oslavy se budou konat v pátek 12. a v sobotu 13. června. Program se tradičně rozprostře do několika lokalit. Hlavní Louka stage v parku Boženy Němcové nabídne největší hudební hvězdy, další scény pak doplní program o různé žánry i komornější vystoupení. Návštěvníci se tak mohou těšit na koncerty v letním kině nebo na Masarykově náměstí. Mezi účinkujícími budou například Ben Cristovao, kapela Divokej Bill, Olga Lounová nebo kapela Olympic.
"Při přípravě programu klademe důraz na pestrost, aby si na své přišly rodiny s dětmi, mladí lidé i starší generace,“ uvedla Olga Hrubec, ředitelka Městského domu kultury Karviná, který ve spolupráci s městem akci připravuje.
Součástí oslav bude také doprovodný program. V parku Boženy Němcové vznikne dětská zóna s animacemi, mobilním planetáriem a řadou dalších aktivit. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a další doprovodné atrakce. Vstup na akci je zdarma. Podrobný program a aktuální informace najdou lidé na webových stránkách Městského domu kultury Karviná, na sociálních sítích nebo v aplikaci Munipolis.