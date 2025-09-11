Doprava na Dny NATO 2025. Jak se vyhnout kolonám, kolik stojí parkování

Martin Pjentak
  12:02aktualizováno  12:02
Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé návaly návštěvníků. S těmi jsou pravidelně spojeny také kolony aut na příjezdových komunikacích. Jakou tedy zvolit nejlepší cestu? A kde zaparkujete auto, případně i kolo?
Letos se Dny NATO uskuteční o víkendu 20. a 21. září na mošnovském letišti. Možností, jak se na akci dopravit, je nespočet: od cesty autem, vlakem či autobusem, anebo na kole, případně i letadlem, jak avizují webové stránky akce.

Autem: počítejte s kolonami

Automobilem se lze na místo konání dostat po několika základních trasách:

  • Pro příjezd z Ostravy: po silnici I/58 směr Mošnov, Příbor
  • Pro příjezd po dálnici D1: sjeďte na exitu 336 (směr letiště a Studénka), pokračujte po silnici 464
  • Pro příjezd z Frýdku-Místku: z dálnice D48 se na exitu 30 napojte na silnici I/58 směr Mošnov, letiště

Kvůli zvýšené intenzitě dopravy budou po oba dny hlídat plynulost provozu desítky dopravních policistů. Situaci v místě dění a provoz na silnicích bude ze vzduchu monitorovat také vrtulník Letecké služby Policie České republiky. „I přes toto maximální nasazení sil a prostředků bude komplikované, a to vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu, zajistit plynulost dopravy. Proto stejně jako v předchozích letech avizujeme možnost tvorby kolon,“ nastínila krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Mapa ukazuje příjezdové cesty (modře) k centrálnímu parkovišti pro Dny NATO.

Pozitivní letos je, že dopravu na silnicích v okolí areálu letos nebude komplikovat stavební činnost na silnicích či uzavírky. Provoz by letos měl být plynulejší i díky tomu, že se loni podařilo dostavět a zprovoznit obchvat Mošnova.

„Drobné dopravní komplikace mohou nastat při příjezdu po dálnici D1, kde v obou směrech příjezdu k exitu 336 Butovice budou probíhat opravy odvodňovacích žlabů. Zde dojde ke snížení rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Současně by mělo docházet k výměně svodidel od Olomouce, ale budou zde zachovány dva jízdní pruhy,“ nastínila Jiroušková.

I letos bude pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR, kde policisté budou připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích, zejména pro projíždějící řidiče. Aktuální informace o dopravě budou policisté také zveřejňovat na sociální síti X.

Dopravní komplikace lze podle jejích slov očekávat v ostravské městské části Stará Bělá, Proskovice, kde z důvodu opravy povrchu dojde k úplnému uzavření ulice Proskovická. Objízdné trasy budou směřovány na silnici I/58.

Jako každý rok jsou hlavními příjezdovými komunikacemi silnice I/ 58 mezi Ostravou a Příborem a silnice II/464 spojující Mošnov s dálnicí D1 u Studénky. Doprava se pak ze všech příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, tudíž zde nárazově dochází k tvorbě kolon.

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

„Řidičům, kteří se i přesto rozhodnou cestovat osobním vozidlem, doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním. Upozorňujeme také cestující, kteří mají ve dnech konání akce plánovány odlety z letiště, že se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit i o desítky minut,“ upozornila Jiroušková.

Za parkování 400 korun na den

„Příjezdová komunikace na centrální parkoviště – ulice Gen. Fajtla - bude rozdělena pro automobilovou a pěší dopravu. V době příjezdu návštěvníků bude jednosměrná ve směru na centrální parkoviště a při odjezdu návštěvníků bude provoz převeden do opačného směru umožňujícího výjezd z centrálního parkoviště,“ popsala Jiroušková.

Z centrální odstavné plochy je docházková vzdálenost do areálu akce okolo jednoho kilometru. „Nachystejte si prosím peníze předem pro urychlení procesu odbavení vozů. Parkovné není možné hradit platební kartou a je nevratné,“ upozorňují organizátoři akce.

Ceník parkovnéhoEuroZloté
Automobil4001880
Motocykl2501050
Autobus120020250

Parkoviště bude po oba dny otevřeno od 5:30 do 18:30. „Vozidla nesmí zůstat v areálu letiště po ukončení akce přes noc a v případě nutnosti budou odtažena,“ varují organizátoři.

Speciální vlaky pojedou z Prahy i Brna

Vzhledem k dopravním komplikacím spojeným s návalem automobilů, doporučují organizátoři i policisté jiné druhy přepravy. České dráhy i letos připravily speciální spoje, včetně dálkových.

„Z Prahy, Brna a Olomouce jsou vypraveny vlaky označené v jízdním řádu jako Dny NATO. Lidé, kteří míří na akci, mohou využít i mimořádná zastavení vybraných dálkových vlaků v železniční stanici Studénka. U spojů z Brna a opačně upozorňujeme na omezení, protože na trati probíhá výluka, takže odjezd a příjezd do Brna musel být upraven a pro Kojetín byla zavedena náhradní autobusová doprava,“ sdělila mluvčí ČD Vanda Rajnochová, která doporučuje pro dálkové spoje raději koupit s předstihem místenku.

Speciální vlaky Dny NATO 2025Odjezd tamOdjezd zpátky
Praha – Mošnov6:3116:58
Olomouc – Mošnov8:1715:55
Brno – Mošnov7:0217:20

Pokud jde o regionální spoje, tak během Dnů NATO bude posílena kapacita vlaků z Ostravy do Mošnova (železniční zastávka Mošnov, Ostrava Airport – pozn. red.) a zpět. „Pojedou zdvojené jednotky CityElefant, což navýší kapacitu na zhruba 600 míst k sezení u jednoho vlaku. Dále pojedou speciální posilové vlaky tak, aby spojení z Ostravy na letiště dopoledne a pak zpět odpoledne bylo zhruba každých 30 minut,“ uvedla Rajnochová.

Jeden pár posilových vlaků do Mošnova jede z Opavy východ a také zpět. „Ještě doplňujeme, že pravidelné vlaky linky S8 (Ostrava - Studénka - Veřovice) v době konání akce nejedou přes zastávku Mošnov, Ostrava Airport,“ podotkla mluvčí ČD.

Mapa ukazuje, jak se dostat ze zastávek hromadné dopravy (vlaku a autobusů) na Dny NATO.

Autobusy z Ostravy pojedou co 20 minut

Další možností dopravy jsou mimořádné autobusové linky z okolních měst, které budou po oba dny vypravovány. Nejfrekventovanější budou spoje z Ostravy a od vlakového nádraží ve Studénce. Z Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice bude připraveno po dvou ranních spojích na místo konání akce a po dvou odpoledních spojích zpět.

  • Z Ostravy: autobusy budou jezdit z Ostravy – Dubiny na zastávku Petřvald, Petřvaldík, garáže ČSAD a zpět. První spoj z Ostravy jede v 7:40 a poté co 20 minut až do 14:00. Zpáteční spoje začínají jezdit od 11:15 a pak co 20 minut až do 18:55. Cestující zaplatí 60 korun, ti se slevou polovic.
  • Z Frýdku-Místku: autobusy pojedou oba dny ráno v 8:00 a 9:00 z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku se zastávkou v Brušperku do Petřvaldu, Petřvaldíku. Zpátky po stejné trase v 17:00 a 18:00. Plná jízdenka z Frýdku-Místku stojí 60 korun, z Brušperku je za 30.
  • Ze Studénky: kyvadlová autobusová linka bude jezdit od železničního nádraží ve Studénce k mateřské škole do Albrechtiček ve dvacetiminutových intervalech. První vyjíždí ze Studénky v 8:10 a poslední ve 14:30. Z Albrechtiček zpátky začnou autobusy jezdit od 11:20 až do 18:30. Cena jízdného je 50 korun, zlevněného za 25.
    • Z Nového Jičína: odjezd autobusů z Nového Jičína do Albrechtiček je v 8:00 a 9:00. Odjezd zpátky v 17:35 a 18:35. Plné jízdné je za 90 korun, zlevněné za polovic.
    • Z Kopřivnice: z Kopřivnice odjíždějí autobusy ze zastávky Čs. armády v 7:30 a 8:00, po cestě zastavují v Příboře U Volného. Zpátky z Albrechtiček se jede v 17:30 a 18:30. Z Kopřivnice stojí jízdné 70 korun, z Příbora 60.

„O dopravu autobusem do místa konání a zpět bývá velký zájem, za příznivého počasí můžeme očekávat až 10 tisíc přepravených cestujících během celého víkendu,“ uvedl Miroslav Slaný, mluvčí jednoho z dopravců, společnosti Z-Group bus.

Další možnosti: na kole či letadlem

Bez stání ve frontách by se na akci měli dostat cyklisté. Vchod do areálu Dnů NATO se nachází přímo u mezinárodní cyklistické trasy číslo 5, která vede Poodřím, a u žluté turistické trasy, která je vhodná i pro cyklisty. „Kolo je tak ideálním dopravním prostředkem, s nímž se lze vyhnout očekávaným komplikacím na silnicích,“ upozorňují pořadatelé.

Před všemi vstupy do areálu budou bezplatné kolárny provozované Městskou policií Ostrava s kapacitou více než 10 tisíc kol, k uschování však bude nutné mít u sebe občanský průkaz. Vstup do areálu není s jízdním kolem povolen.

Přibližná vzdálenost na kolev kilometrechv minutách
z Polanky nad Odrou1240
z Ostravy – Svinova1760
z Ostravy – Jihu1860
z centra Ostravy2590

Mapa ukazuje příjezdové cesty na kole (růžové trasy) na Dny NATO.

Na Dny NATO je možné se dopravit také letecky. Jednou z možností je vlastním letadlem, kdy si zájemci mohou rezervovat volné sloty pro přílet a odlet na stránkách Letiště Leoše Janáčka Ostrava, nebo některou z pravidelných či charterových linek, protože běžný letecký provoz zůstane po dobu akce nepřerušen.

Dva kilometry lesem s baterkou. Noc v horách boří pověry a mýty o netopýrech

Odchycené netopýry si děti braly do rukou a vypouštěly je zpět do noční krajiny. Speciální program připravili pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) u Ledové jeskyně nedaleko...

11. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:22

