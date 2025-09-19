|
Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla
|Začátek
|Událost
|Národnost/Firma
|08:58
|UH-60M Black Hawk
Adrenalinové vystoupení letových vlastností
|Slovensko
|09:10
|Pandur 8x8 Evo
Dynamická ukázka nového pěchotního kolového vozidla
|Tatra Defense
|09:20
|PC-9M Hudournik
Dynamické vystoupení turbovrtulového letounu
|Slovinsko
|09:30
|Leopard 2A4 a Titus KOVS
Ukázka hlavního bojového tanku a kolového obrněnce
|Česko
|09:40
|NH90 TTH
Světelná show s vypuštěním světlic bojového vrtulníku
|Německo
|09:50
|Dělostřelecký tahač SPA TL 37
Dynamická ukázka historické dělostřeleckého tahače
|Česko
|10:00
|Zásah operativního oddílu s využitím služebních koní a psů
Dynamická ukázka Městské policie Ostrava
|Česko
|10:15
|EC-665 Tiger
Premiérové vystoupení bitevního vrtulníku
|Německo
|10:25
|Ukázka ovládání motocyklů a doprovodu vozidla
Choreografie na speciálně upravených motocyklech BMW
|Česko
|10:40
|A400M Atlas
Ukázka manévrovatelnosti transportního obra
|Německo
|10:50
|Vystoupení přehlídkové jednotky Hradní stráže
Ukázka slavnostního pochodového cvičení
|Česko
Doprava na Dny NATO 2025. Jak se tam dostat, kolik stojí parkování
|Začátek
|Událost
|Národnost/Firma
|11:00
|Zahajovací průlet
Začátek slavnostního zahájení
|Česko
|11:25
|Bojové vozidlo CV90
Zahajovací výstřel
|11:30
|CV90 a Leopard 2
Představení nové techniky těžké brigády
|BAE Systems,
KNDS
|11:40
|RAF Falcons
Seskok devítičlenného parašutistického týmu
|Spojené
království
|12:05
|Mezinárodní spolupráce celních zásahových jednotek
Dynamická ukázka zásahových jednotek
|Česko,
Slovensko
|12:14
|Leopard 2A8
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády
|KNDS
|12:18
|Napadení dálkové eskortní kolony
Ukázka eliminace hrozby Vězeňskou službou ČR
|Česko
|12:28
|Krila Oluje
Vystoupení oceňované akrobatické skupiny
|Chorvatsko
|12:50
|L-39 Skyfox
Dynamická ukázka nově zařazovaného cvičného letounu
|AERO
Vodochody
|13:00
|Průlet B-52
Několik přeletů amerického strategického bombardéru
|USA
|13:20
|Osvobození rukojmích z rukou teroristů
Dynamická ukázka práce zásahových jednotek PČR a AGAT
|Česko, Polsko
|13:31
|Seskok s vlajkami
Výsadek a zahájení bloku ukázek italské techniky
|Česko, Polsko
a Itálie
|13:41
|M-346 Master
Debut cvičného a bitevního letounu s ukázkami
|Itálie
|13:50
|C-27J Spartan
Akrobatická show transportního letounu
|Itálie
Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí
|Začátek
|Událost
|Národnost/Firma
|14:02
|Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu
|Itálie
|14:12
|CV90
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády
|BAE systems
|14:17
|AV-8B+ Harrier II
Premiérová ukázka letových vlastností
|Itálie
|14:27
|Zteč předního okraje obrany
Ukázka koordinovaného útoku na pozici nepřítele
|Česko
|14:42
|Red Arrows
Akrobatická ukázka devítičlenné formace
|Spojené
království
|15:05
|Celní správa ČR
Ukázka násilného zásahu proti ujíždějícím pachatelům
|Česko
|15:15
|Mi-171š Display
Ukázka modernizovaného víceúčelového vrtulníku
|Česko
|15:27
|JAS-39 Gripen Solo Display
Atraktivní ukázka konstrukčních limitů stroje
|Česko
|15:37
|Leopard 2A4
Představení hlavního bojového tanku armády ČR
|Česko
|15:42
|Synchro demo - 2x W-3A Sokol
Poslední akrobatická ukázka vrtulníků před vyřazením
|Česko
|15:57
|Turkish Stars
Návrat oblíbené akrobatické letky
|Turecko
|16:37
|Přepad pozice nepřítele
Ukázka vysvobození vězněné osoby se slaňováním
|Česko
|16:49
|Rafale Solo Display
Agresivní ukázka dvoumotorového víceúčelového letounu
|Francie
|16:59
|Zadržení převaděčů po překročení hranice
Napínavá ukázka zásahu proti nelegálním převaděčům
|Česko
|17:06
|Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu
|Německo
Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů