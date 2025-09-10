Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Matouš Waller
  12:02aktualizováno  12:02
Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku přiveze zcela novou techniku a zároveň se tu symbolicky rozloučí s tou starou.
DNY NATO 2023: Závěrečná třešinka na dortu. Kvůli silnějšímu větru odkládané...

DNY NATO 2023: Závěrečná třešinka na dortu. Kvůli silnějšímu větru odkládané vystoupení britského stroje F-35B nakonec viděly ještě tisíce diváků, kteří trpělivě počkali. | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

DNY NATO 2023: Zájem diváků vzbudil i letoun Embraer, o kterém se často hovoří...
DNY NATO 2023: Západ na letové stojánek účastníků.
DNY NATO 2023: V obležení. Velké transportní stroje patří na Dnech NATO vždy...
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...
36 fotografií

Dvoudenní zářijová akce je největší bezpečnostní přehlídkou nejen v České republice, ale v celé Evropě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout pestrou nabídku techniky či vybavení, jimiž disponují domácí vojenské síly i spojenci. Kromě ukázek se mohou těšit také na oblíbené letecké show.

Kdy a kde budou Dny NATO 2025

Dny NATO se již tradičně konají o třetím zářijovém víkendu. Jubilejní ročník proběhne 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Možností, jak se na na místo dostat, je několik. Vstup na Dny NATO je – stejně jako v minulých letech – zdarma.

DNY NATO 2023: Zájem diváků vzbudil i letoun Embraer, o kterém se často hovoří v souvislosti s modernizací AČR.

Jak se dostat na letiště

Přímo k letišti jezdí z Ostravy pravidelné vlakové i autobusové spoje. Dopravci během víkendu Dnů NATO počítají s jejich posílením. V plánu je vypravení zvláštních vlaků i speciální autobusové linky.

Letecky

Na letiště se samozřejmě můžete dopravit i vzduchem – v provozu zůstává po celou dobu trvání Dnů NATO. Přiletět můžete soukromým letadlem či běžným spojem. Aerolinky spadající pod Lufthansa Group nabízejí návštěvníkům akce zvýhodněné letenky.

Vlakem

V okolí letiště jsou dvě vlakové stanice – Studénka a Mošnov, Ostrava Airport. Obě obsluhují pravidelné vlaky, o festivalovém víkendu však posílené. Ve Studénce budou mimořádně zastavovat vlaky, které jinak jen projíždějí.

České dráhy také nasadí zvláštní přímé spoje na nádraží Mošnov, Ostrava Airport s označením „Dny NATO.“ V dopoledních hodinách o víkendu vyjedou z Prahy, Brna a Olomouce. Nástup bude možný i ve stanicích na trase.

SpojVýchozí bodČas odjezdu
IC 645Praha hl. n.6:31
R 647Brno hl. n7:02
R 643Olomouc hl. n.8:17

Od nádraží ve Studénce bude k letišti jezdit kyvadlová doprava.

Autobusem

Kromě běžných spojů bude v provozu hned pětice zvláštních linek. Jezdí do Albrechtiček a Petřvaldíku – obě obce jsou od vchodů do areálu letiště vzdálené zhruba kilometr.

Intervaly linek se liší – z Ostravy a Studénky jezdí celodenně v intervalu dvacet minut. Ostatní však jedou jen ve dvou párech – dvakrát dopoledne a dvakrát zpět. Přeprava autobusy je zpoplatněná. Jízdné se pohybuje v desítkách korun.

Číslo linkyVýchozí bodCena
910139Ostrava, Dubina60/30 Kč
910141Frýdek-Místek, autobusové nádraží60/30 Kč
910138Studénka50/25 Kč
910136Nový Jičín90/45 Kč
910142Kopřivnice70/35 Kč

Autem

Na Dny NATO je samozřejmě možné přijet i vlastním vozem. Parkoviště bude umístěné poblíž terminálu letiště, zhruba kilometr od areálu.

VozidloParkovné/den
Automobil400 Kč
Motocykl250 Kč
Autobus1200 Kč

Co bude k vidění

V areálu mošnovského letiště se nebude prezentovat jen armáda. Představit svou práci i techniku přijedou také hasiči a policie (včetně té městské). Chybět nebude ani Celní správa nebo Vězeňská služba.

Hlavním programem Dnů NATO na letištní ploše budou prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky. Samozřejmostí jsou také letecké show, ukázky z výcviku speciálních jednotek či prezentace výstroje.

DNY NATO 2023: Západ na letové stojánek účastníků.

DNY NATO 2023: Velké transportní stroje patří vždy mezi nejatraktivnější statické ukázky.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout nově pořizovanou techniku i stroje, jejichž služba pomalu končí. Symbolicky se tu rozloučí například helikoptéry W-3A Sokol nebo Mi-171š. Naopak se tu představí dvojice vrtulníků UH-1Y Venom a AH-Z Viper.

Premiérově se tu předvede také protiraketový systém SPYDER, chybět však nebude ani starší RBS-70. Z vojenské techniky si návštěvníci budou také moci prohlédnout například radiolokátory RVR nebo MADR.

Součástí Dnů NATO je také bohatý doprovodný program. Zájemci budou moci navštívit besedy, filmové projekce nebo semináře.

Zrušený minulý ročník

V minulém roce museli organizátoři Dny NATO na posledních chvíli zrušit – kvůli náhlým katastrofálním povodním, kdy letiště sloužilo jako základna záchranných a humanitárních operací.

Předchozí ročník však navzdory počasí navštívilo přes sto tisíc lidí. Kromě českých bezpečnostních složek se na akci již tradičně prezentovala technika například z Německa či Spojených států. Vrcholem bylo symbolické uvítání Finska a Švédska jako nových členů aliance, jehož se účastnily stíhačky několika zemí.

Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily...

