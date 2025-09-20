Parkoviště na sklizených polích či loukách. Dny NATO zahltily dopravu na Ostravsku

Darek Štalmach
  12:12
I s několika hodinami cesty musí počítat návštěvníci zahajovacího programu letošních Dnů NATO 2025. Kolony automobilů, mezi nimiž se na některých cestách proplétají cyklisté i chodci, totiž jako již tradičně zaplnily silnice na kilometry daleko od mošnovského letiště.
Na mošnovském letišti odstartovaly víkendové Dny NATO. (20. září 2025)

Na mošnovském letišti odstartovaly víkendové Dny NATO. (20. září 2025) | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Policisté na příjezdech od rána usměrňují dopravu a varují řidiče před nebezpečným přecházením vozovky. Největší nápor byl hlášen na příjezdových trasách z Ostravy a z Příboru.

Automobily se po nich sunou už několik hodin jen rychlostí kroku, kolem jedenácté hodiny, což byl čas oficiálního zahájení programu, ukazovaly aplikace ucpané silnice od Mošnova až ke Staré Vsi nad Ondřejnicí, k Příboru nebo ke Studénce.

Situaci letos zhoršila dlouhodobá oprava silnice na jedné ze vzdálenějších přístupových tras v Proskovicích a rekonstrukce mostu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Policie také upozorňuje na aktuální opravy na dálnici D1 u Butovic. Čerstvé informace zveřejňuje policie na síti X a na telefonní lince 723 759 733.

Prezident zahájil Dny NATO. Novinky ve výzbroji armády lákají do Ostravy tisíce lidí

„Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu letiště a na příjezdových komunikacích se podílejí desítky dopravních policistů. Situaci sleduje také vrtulník Letecké služby Policie ČR,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle ní i přes maximální nasazení sil nelze vyloučit komplikace. „Stejně jako v předchozích letech avizujeme možnost tvorby kolon. Řidičům proto doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním,“ dodala.

Dny NATO ale pro obyvatele okolních vesnic neznamenají jen problémy s dopravou, ale i možnost přivýdělku. Například při pronájmu parkování. V Petřvaldu, Petřvaldíku, ale i Mošnově nebo v Albrechtičkách vznikly desítky improvizovaných parkovišť – na sklizených polích, loukách či v zahradách.

Ceny za celodenní parkování se pohybují od 200 do 300 korun. Zájmu o Dny NATO nevyužívají jen majitelé pozemků, ale také místní hasiči nebo myslivci. Ti v Petřvaldíku lákají kolemjdoucí na srnčí guláš za 200 korun za porci. Zisk z akce pak používají k podpoře svých spolků.

