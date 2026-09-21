Do bývalého Prioru v Krnově se po přestavbě vrátí obchodníci

Autor: ČTK
  12:12aktualizováno  12:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Přestavba bývalého obchodního domu Prior v Krnově na Bruntálsku za více než 60 milionů korun se blíží ke konci. Stavební práce by měly skončit do konce září, poté začne město prodejní prostory předávat nájemcům. Do objektu se vrátí dětský klubík DINO a desítka obchodníků, kteří zde působili před rekonstrukcí. Nové prostory už vznikly také pro Českou poštu, která by se do obchodního domu měla přestěhovat z náměstí Minoritů na přelomu roku. ČTK to řekla mluvčí města Cita Círová.

Přestavba obchodního domu je rozdělena do dvou etap. První zahrnovala vestavbu pobočky České pošty a vybudování vstupu od kostela svatého Martina. Práce se kvůli problémům odhaleným po odkrytí podlahových a stropních konstrukcí a ztužujících stěn protáhly o dva měsíce. Stavební část etapy je dokončená, zbývá vybavení interiéru nábytkem, které si zajišťuje Česká pošta samostatně.

"Druhá etapa se týká především modernizace prodejních prostor a technické infrastruktury. Součástí jsou úpravy rozvodů, podhledů a podlah, instalace příček, prosklených stěn a bezpečnostních mříží mezi jednotlivými prodejnami. Opravuje se také jižní fasáda budovy, vymění se výkladce a okna v prvním patře a opraví vstupní portál s automatickými dveřmi," řekl Pavel Hanzel z odboru investic. Podle něj by měly práce být hotové do konce září.

Za obě etapy dosud město zaplatilo přibližně 61 milionů korun. Po znovuotevření se do obchodního domu vrátí 11 původních nájemců. Zákazníci tam najdou prodejnu květin, obuvi, pánské módy, parfumerie a kosmetiky, galanterie, textilu, papírnictví, pekárnu, výrobnu klíčů nebo směnárnu. Fungovat bude také dopravní infocentrum koordinátora dopravy KODIS. K dispozici bude opět bankomat a automat na kávu a cukrovinky.

"V objektu zůstává volných deset prodejních prostor. Dva z nich jsou větší, po někdejší prodejně Tescoma a galerii, dalších osm je menších. Čtyři se nacházejí u nového vstupu od kostela svatého Martina, jeden u vstupu ze Zámeckého náměstí a další dva mezi směnárnou a dopravním infocentrem KODIS. Poslední volný prostor je v blízkosti nové pošty," vyjmenovala.

Obchodní dům Prior v Krnově byl postaven v letech 1980 až 1983. V jeho nástavbě je 70 bytů. Město objekt koupilo v roce 2019 za 37 milionů korun. V přízemí je 21 nájemních jednotek, před rekonstrukcí jich bylo obsazeno 14. Budova vzhledem ke stáří vyžaduje postupnou obnovu technických zařízení, například vzduchotechniky, elektroinstalace a vytápění. Město proto připravuje další etapy oprav.

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