Do Noční Tanganiky v ostravské zoo se vrátil největší africký had

V expozici Noční Tanganika v ostravské zoologické zahradě mohou návštěvníci opět pozorovat největšího afrického hada krajtu písmenkovou. Druh se do terária s převráceným světelným režimem vrátil po třech letech. Kvůli stavebním pracím bylo nutné krajty chovat v zázemí. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Krajty písmenkové chová ostravská zoo od roku 2011. Pár hadů byl v expozici do roku 2023, kdy zahrada zahájila rekonstrukci zadní části pavilonu Tanganika, která bezprostředně s noční expozicí sousedí.
"Proto byla všechna zvířata i z Noční Tanganiky kvůli stavebnímu ruchu přestěhována do zázemí. Mezitím se krajty rozmnožily. Samice stihla snést ještě v expozičním teráriu 22 vajec, která chovatelé umístili do líhně v zázemí, aby zajistili pro vývoj snůšky ideální podmínky. Z vajec se po zhruba 90 dnech inkubace vylíhlo celkem 19 mláďat o délce asi 65 centimetrů. Všechna zůstala v zázemí, kde postupně dorůstala," uvedla Nováková.
Úpravy pavilonu skončily v létě 2024, kdy se znovu otevřel návštěvníkům. Terárium pro krajty ale zůstalo prázdné, protože dospělé krajty mezi tím uhynuly. "Mláďata byla ještě moc malá, aby se mohla do terária umístit. Nyní už ale mají návštěvníci možnost opět krajtu vidět. Jedno ze dvou mláďat, které v Ostravě zůstalo, už dorostlo a mohlo být do expozice umístěno. Jedná se o samce dlouhého asi dva metry. Druhé mládě je samička, která ještě musí povyrůst, než se k samci přidá," doplnila mluvčí. Další mláďata poskytla zahrada do jiných zoo.
Krajty písmenkové patří k největším hadům světa. Dorůstají délky až 7,5 metru a váží až kolem 100 kilogramů. Mezi typické znaky patří skvrny na těle připomínající egyptské hieroglyfy, což dalo této krajtě i české jméno. Krajta písmenková je aktivní hlavně v noci. V dospělosti loví i značně velkou kořist, jako jsou krokodýli, varani, hlodavci, opice, antilopy, prasata, šelmy a mnoho dalších. Loví také ptáky, v obydlených místech pak potkany, ale i drůbež, kozy či psy. Na lidi útočí spíše vzácně. V Červeném seznamu je had zařazen v kategorii blízko ohrožení.