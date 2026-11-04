Do ostravské katedrály míří poslední píšťaly varhan, poprvé zazní 22. listopadu

Do katedrály Božského Spasitele v centru Ostravy začali varhanáři navážet poslední část píšťal pro nové varhany. Takzvané prospektové píšťaly zaplní přední část varhanní skříně, stavba královského nástroje se tak blíží ke svému závěru. Lidé ho budou moci poprvé slyšet v neděli 22. listopadu. Novinářům to dnes sdělil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.
"Pro největší chrám Ostravy to znamená, že jej po 140 let od dokončení plnohodnotně naplní varhanní hudba. Dosavadní nástroje totiž svou kapacitou na monumentální prostor druhého největšího moravského kostela nestačily. Varhany pro Ostravu také získají po dvou stěhováních trvalý domov," řekl Elbel.
Krnovští varhanáři nástroj za normalizace postavili pro pražský Palác kultury, kde se mimo jiné využíval při sjezdech Komunistické strany Československa. V 90. letech minulého století nástroj odkoupila Janáčkova filharmonie a umístila ho do Domu kultury města Ostravy. Kvůli stavbě nového koncertního sálu pro ně filharmonie hledala kupce, zájem projevila farnost Moravská Ostrava.
Náklady na renovaci a instalaci nástroje jsou zhruba 30 milionů korun. Ve sbírce na ně přispívali jednotlivci i firmy, projekt podpořil i Moravskoslezský kraj nebo město Ostrava. V současnosti farnosti chybí poslední dva miliony korun. "Nástroj bude sloužit nejen při bohoslužbách, ale také při koncertech. Proto jsme založili nový spolek Echo katedrály, který bude v katedrále připravovat špičkový hudební program. Chceme, aby naše varhany dělaly radost co nejvíce lidem na Ostravsku," řekl farář Vítězslav Řehulka.
Bohoslužba spojená s žehnáním varhan je připravena na předposlední listopadovou neděli, kdy si církev připomíná svatou Cecílii, která je patronkou hudebníků. Mši bude sloužit ostravsko-opavský biskup Martin David. K hracímu stolu varhan usedne katedrální varhaník Lukáš Kubenka. Zpívat bude místecký chrámový sbor Cantores Domini a Musica Priboriensis.
Odpoledne bude inaugurační koncert, na němž zazní například Hallelujah od německého skladatele a varhaníka Maxe Regera nebo hudba Johanna Sebastiana Bacha. Vstupné na koncert je 500 korun. Na první a druhou adventní neděli se chystají další dva slavnostní koncerty.