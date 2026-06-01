Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně

Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi, se dnes symbolicky připojila k výstražné stávce Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Důvodem je plánovaný přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Ředitel Renarkonu Jiří Drastík ČTK řekl, že by náhlá reorganizace mohla mít dopad na flexibilitu poskytovaných služeb i jejich financování. Symbolicky se ke stávce připojily například i organizace Podané ruce či Renadi v Jihomoravském kraji.
"Pro nás to bylo jako blesk z čistého nebe. O ničem takovém se nediskutovalo, nemluvilo a najednou to tady bylo. Osobně tam spatřuji spoustu nebezpečí. Zařazení pod ministerstvo zdravotnictví je pro mě scestné. Jsme zřízeni podle zákona o sociálních službách, jeho gestorem je ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo zdravotnictví má úplně jiné starosti," uvedl Drastík.
Podle něj má zdravotnictví vlastní standardy, které jsou daleko přísnější než standardy sociální. "Nemůžete si třeba vyjet s klienty na kole, což je součást terapie," dodal. Spolupráce se zdravotnictvím je podle něj nutná a důležitá, ale současný systém propojoval zdravotnické i sociální postupy. "Obáváme se toho, že přestaneme být flexibilní a nebudeme schopni poskytnout klientům vše, co jim dnes poskytujeme, protože nás něco sváže. Tato problematika je trošku i lidskoprávní záležitost, protože naše cílová skupina je velmi neoblíbená. Nejsem přesvědčen o tom, že naše služba pod ministerstvem zdravotnictví zůstane taková, jako je nyní," řekl Drastík.
Obává se i možných dopadů na financování služeb. Organizace získává peníze například od měst, prostřednictvím kraje od ministerstva práce a sociálních věcí, ale především od úřadu vlády. "Mluví se o změně, ale není tam žádná vize, jak to bude pokračovat dál," uvedl. Nynější systém podle něj fungoval, u nového má Drastík obavy, že fungovat nebude.
Stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb s Adiktologickou sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Renarkon se k ní připojil symbolicky. Například kontaktní centrum v Ostravě bylo polepeno černo-žlutou páskou a nápisy "výstražná stávka O nás bez nás". Pracovníci se oblékli do žlutočerné. "Černo-žlutá je symbolem, že pracujeme jako včeličky. Je to vyjádření nespokojenosti a toho, že my tady děláme a v podstatě máme obavy, jestli dál budeme moci dělat," uvedl Drastík.
Organizace neomezila služby, protože podle ředitele si to klienti nezaslouží. "Ptají se nás, co se děje, podporují nás, ale služby jsme nezavřeli. Lidé po víkendu přicházejí a potřebují pomoct, mají své potřeby, protože droga se neptá," doplnil. Jak se situace bude vyvíjet, nedokáže odhadnout. Renarkon poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi. Nabízí preventivní programy, terénní služby, provozuje kontaktní i doléčovací centra nebo terapeutickou komunitu. Zaměstnává zhruba 50 lidí. Jeho roční rozpočet je asi 50 milionů korun a chod organizace je zajištěn vícezdrojovým financováním.
Do výstražné stávky se dnes zapojila i některá centra společnosti Podané ruce, například Centrum prevence v brněnských Řečkovicích, které se věnuje prevenci rizikového chování u dětí a dospívajících. Pracovníci centra si na sebe vzali černo-žluté oblečení. "Děláme videa a fotky na sociální sítě, budeme rozesílat informační e-mail," řekl ČTK vedoucí centra Michal Škerle. Centrum zajišťuje intervenční programy pro školy, kterými se snaží předcházet rizikovému chování nebo zasáhnout v případě, kdy se ve škole nějaký problém objeví. "Už teď jsme podhodnocení a nejsme schopni v některých případech uspokojit poptávku škol," doplnil Škerle.
Stávky se zúčastnila i brněnská nezisková organizace Renadi, při stávce ale nepřerušila provoz. "Nesouhlasíme s přesunem agendy politiky závislostí pod ministerstvo zdravotnictví, zvlášť za takových podmínek. Podporujeme dialog a zapojení odborníků z oboru," sdělila ČTK za organizaci koordinátorka destigmatizační kampaně Lenka Holenda Jirků.