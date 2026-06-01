Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně

Autor: ČTK
  15:25aktualizováno  15:25
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi, se dnes symbolicky připojila k výstražné stávce Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Důvodem je plánovaný přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Ředitel Renarkonu Jiří Drastík ČTK řekl, že by náhlá reorganizace mohla mít dopad na flexibilitu poskytovaných služeb i jejich financování. Symbolicky se ke stávce připojily například i organizace Podané ruce či Renadi v Jihomoravském kraji.

"Pro nás to bylo jako blesk z čistého nebe. O ničem takovém se nediskutovalo, nemluvilo a najednou to tady bylo. Osobně tam spatřuji spoustu nebezpečí. Zařazení pod ministerstvo zdravotnictví je pro mě scestné. Jsme zřízeni podle zákona o sociálních službách, jeho gestorem je ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo zdravotnictví má úplně jiné starosti," uvedl Drastík.

Podle něj má zdravotnictví vlastní standardy, které jsou daleko přísnější než standardy sociální. "Nemůžete si třeba vyjet s klienty na kole, což je součást terapie," dodal. Spolupráce se zdravotnictvím je podle něj nutná a důležitá, ale současný systém propojoval zdravotnické i sociální postupy. "Obáváme se toho, že přestaneme být flexibilní a nebudeme schopni poskytnout klientům vše, co jim dnes poskytujeme, protože nás něco sváže. Tato problematika je trošku i lidskoprávní záležitost, protože naše cílová skupina je velmi neoblíbená. Nejsem přesvědčen o tom, že naše služba pod ministerstvem zdravotnictví zůstane taková, jako je nyní," řekl Drastík.

Obává se i možných dopadů na financování služeb. Organizace získává peníze například od měst, prostřednictvím kraje od ministerstva práce a sociálních věcí, ale především od úřadu vlády. "Mluví se o změně, ale není tam žádná vize, jak to bude pokračovat dál," uvedl. Nynější systém podle něj fungoval, u nového má Drastík obavy, že fungovat nebude.

Stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb s Adiktologickou sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Renarkon se k ní připojil symbolicky. Například kontaktní centrum v Ostravě bylo polepeno černo-žlutou páskou a nápisy "výstražná stávka O nás bez nás". Pracovníci se oblékli do žlutočerné. "Černo-žlutá je symbolem, že pracujeme jako včeličky. Je to vyjádření nespokojenosti a toho, že my tady děláme a v podstatě máme obavy, jestli dál budeme moci dělat," uvedl Drastík.

Organizace neomezila služby, protože podle ředitele si to klienti nezaslouží. "Ptají se nás, co se děje, podporují nás, ale služby jsme nezavřeli. Lidé po víkendu přicházejí a potřebují pomoct, mají své potřeby, protože droga se neptá," doplnil. Jak se situace bude vyvíjet, nedokáže odhadnout. Renarkon poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi. Nabízí preventivní programy, terénní služby, provozuje kontaktní i doléčovací centra nebo terapeutickou komunitu. Zaměstnává zhruba 50 lidí. Jeho roční rozpočet je asi 50 milionů korun a chod organizace je zajištěn vícezdrojovým financováním.

Do výstražné stávky se dnes zapojila i některá centra společnosti Podané ruce, například Centrum prevence v brněnských Řečkovicích, které se věnuje prevenci rizikového chování u dětí a dospívajících. Pracovníci centra si na sebe vzali černo-žluté oblečení. "Děláme videa a fotky na sociální sítě, budeme rozesílat informační e-mail," řekl ČTK vedoucí centra Michal Škerle. Centrum zajišťuje intervenční programy pro školy, kterými se snaží předcházet rizikovému chování nebo zasáhnout v případě, kdy se ve škole nějaký problém objeví. "Už teď jsme podhodnocení a nejsme schopni v některých případech uspokojit poptávku škol," doplnil Škerle.

Stávky se zúčastnila i brněnská nezisková organizace Renadi, při stávce ale nepřerušila provoz. "Nesouhlasíme s přesunem agendy politiky závislostí pod ministerstvo zdravotnictví, zvlášť za takových podmínek. Podporujeme dialog a zapojení odborníků z oboru," sdělila ČTK za organizaci koordinátorka destigmatizační kampaně Lenka Holenda Jirků.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem...

2. června 2026,  aktualizováno 

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  20:40,  aktualizováno  20:40

Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu

ilustrační snímek

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy...

1. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:42

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila....

1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip...

1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Obce z jihu Plzeňska odmítají u MMR navržené oblasti pro rychlé stavby větrníků

ilustrační snímek

Více než 20 obcí z jihu Plzeňska i řada spolků a jednotlivých občanů zaslala ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde...

1. června 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Miliony, OnlyFans a vyšetřování. Kauza Adama Kajumiho nabírá nový rozměr

Adam Kajumi je osmadvacetiletý český influencer.

Adam Kajumi patří mezi nejznámější české influencery posledních let. Na sociálních sítích si vybudoval publikum čítající statisíce sledujících a prezentoval se jako úspěšný podnikatel, který dokázal...

1. června 2026  19:30

GIBS prověřuje úmrtí vězně v Plzni, zemřel po vypití dezinfekce od vychovatele

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle serveru Novinky.cz druhý...

1. června 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.