Dobrovolní hasiči v Ostravě dostali nové cisterny za 48 milionů korun

Čtyři ostravské jednotky dobrovolných hasičů dnes převzaly nové cisterny za zhruba 48 milionů korun. Další tři jednotky auta dostanou v následujících měsících. Náklady na pořízení těchto sedmi cisteren jsou téměř 84 milionů korun a na jejich nákupu se podílí město Ostrava. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Iniciovali jsme výměnu desítek let starých vozidel a aktuálně pokračuje největší obměna cisteren pro dobrovolné hasiče, záhy budou moci k zásahům využít dokonalejší techniku. Čtyři nové vozy nyní míří k jednotkám sborů dobrovolných hasičů do Radvanic, Koblova, Heřmanic i Antošovic. V příštích měsících budou dodány ještě další tři cisterny pro dobrovolné hasiče z Bartovic, Martinova a Plesné," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Předloni pořídilo město nové cisterny do Radvanic, Hošťálkovic a Krásného Pole. Cena jedné je téměř 12 milionů korun. Na každé z nyní nakoupených aut přispělo čtyřmi miliony korun Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Po dvou milionech nákup dotoval Moravskoslezský kraj, který letos do podpory profesionálních i dobrovolných hasičů investuje přes 120 milionů korun. Peníze budou směřovat nejen na techniku, ale i na rekonstrukce hasičských stanic.
"Z pohledu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je vzájemná spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí nenahraditelná a nejinak je tomu i v Ostravě. Z hlediska dlouhodobých statistik počtu mimořádných událostí se samotné město Ostrava každoročně dostává dokonce nad počty některých menších krajů v České republice, tudíž tomuto faktu musí odpovídat i připravenost hasičů. A zde svou nezastupitelnou roli hraje i spolehlivost mobilní hasičské techniky," řekl náměstek krajského ředitele hasičů Jiří Němčík.
Kromě cisteren město dotuje i další vybavení hasičů. Na přelomu roku ostravským jednotkám pořídilo speciální techniku a ochranné pomůcky za devět milionů korun. "Vedly nás k tomu zkušenosti získané při povodních. Jedná se veskrze o vybavení k práci na vodě, plavidla, vesty, přilby, rukavice, házecí pytlíky a související materiál," uvedl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Dodal, že město nyní ve spolupráci s profesionálními hasiči kupuje pro dobrovolné hasiče další vybavení, opět za zhruba devět milionů korun.
V roce 2024 pořídila Ostrava za více než 2,5 milionu korun dobrovolným hasičům 208 přileb, které jsou využívány při zákrocích. Město investuje i do stavby a oprav požárních zbrojnic. Letos například byla dokončena renovace zbrojnice v Heřmanicích, na kterou město přispělo přes 25 milionů korun. Ročně tak do vybavení a zázemí hasičů investuje desítky milionů korun.
V Ostravě působí šest profesionálních jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s téměř 300 hasiči a 22 jednotek sboru dobrovolných hasičů městských obvodů.