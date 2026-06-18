Dobrovolní hasiči z Martinova a Plesné mají nové cisterny za 24 milionů

Dobrovolní hasiči z ostravských obvodů Plesná a Martinov dostali novou techniku. Cisternové automobilové stříkačky za téměř 24 milionů korun nahradí u obou jednotek techniku starou téměř 40 let. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Nové vozy přináší významně vyšší spolehlivost, ekonomičtější provoz i dokonalejší technické vybavení pro zvládnutí zásahů, ke kterým jsou dobrovolní hasiči povoláváni. Dle dlouhodobých statistik mimořádných událostí figuruje Ostrava každoročně ve výčtu nad počty některých menších krajů v zemi, služba profesionálních a dobrovolných hasičů je pro nás nezastupitelná," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Město postupně pomáhá dobrovolným hasičům s obměnou zastaralých vozidel. Začalo s ní v roce 2024, kdy nové cisterny zamířily k jednotkám z Radvanic, Hošťálkovic a Krásného Pole. Letos je doplní dalších sedm vozidel. Minulý měsíc dostaly nové cisterny jednotky sborů dobrovolných hasičů v Radvanicích, Koblově, Heřmanicích i Antošovicích. Nyní míří do Martinova a Plesné, v dalších měsících bude dodána poslední z nich.
Celkem se cena všech deseti nových cisternových automobilových stříkaček blíží 120 milionům korun, na jejich nákup přispívá i Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Moravskoslezský kraj.
"Vyjma historicky největší obměny cisteren pro naše dobrovolné hasiče pokračujeme i v pořizování speciálního vybavení, potřebného k zásahům v terénu," doplnil Dohnal. K hasičům tak budou směřovat například elektrocentrály, termokamery, digitální terminály, pily či AED defibrilátory.
V Ostravě působí šest profesionálních jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s téměř 300 hasiči a 22 jednotek sboru dobrovolných hasičů městských obvodů. Martinovská i plesenská jednotka sboru dobrovolných hasičů funguje více než 100 let. Tamní dobrovolní hasiči pomáhají u požárů i při mimořádných událostech způsobených počasím. Obě jednotky byly nasazeny i při zářijových povodních v roce 2024.
mtk