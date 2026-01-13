„Slezská univerzita v Opavě se prostřednictvím nově vzniklého Dobrovolnického centra oficiálně připojuje k Mezinárodnímu roku dobrovolnictví pro udržitelný rozvoj 2026,“ uvedla mluvčí Slezské univerzity Romana Císařová.
S rokem 2026 ale činnost centra neskončí, naopak zástupci univerzity plánují dlouhodobou spolupráci s organizacemi umožňujícími dobrovolnictví, zdravotnickými i dalšími zařízeními.
„Jde například o obecně prospěšné společnosti Elim a Eurotopia,“ řekla garantka Dobrovolnického centra Tatiana Matulayová.
Elim pomáhá rodinám s dětmi a jeho dobrovolnický program zprostředkovává pomoc i v domovech seniorů, kojeneckém ústavu či handicapovaným. Eurotopia pomáhá lidem překonávat těžká období a poskytuje mimo jiné sociální, právní, terapeutickou i psychologickou podporu.
Možnosti nabídne i speciální aplikace
„Skvělou spolupráci máme i se Slezskou nemocnicí a Psychiatrickou nemocnicí,“ řekla Matulayová. „Počítáme i s dalšími příležitostmi. Vnímáme také zájem v oblasti ochrany zvířat a budeme se snažit navázat spolupráci například s útulky. “ Příležitosti budou dlouhodobé i jednorázové, třeba manuální práce.
Možnosti nabídne speciální aplikace, kterou má Dobrovolnické centrum Slezské univerzity jako jediné z univerzitních center v zemi. „Už je v provozu. Do začátku nového semestru ji naplníme dobrovolnickými příležitostmi,“ dodala Matulayová.
Na duben pracovníci centra připravují univerzitní den dobrovolnictví, v plánu mají i osvětové a vzdělávací akce. „Cílem je pomáhat tam, kde je to potřeba, ale také rozvíjet kompetence studentů, posilovat jejich společenskou odpovědnost a podporovat solidaritu a udržitelnost,“ uzavřela Císařová.