Dokument VLAK 2607 připomene 65 let od tragické železniční nehody u Karlovic

Tragickou železniční nehodu, při níž 27. srpna 1961 na trati mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi zemřelo 19 lidí, připomene dokumentární film VLAK 2607. Jeho slavnostní premiéra bude přesně 65 let po neštěstí, 27. srpna 2026 od 20:00 na vlakovém nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Projekce se uskuteční v prostorách bývalého železničního depa. ČTK to dnes řekl režisér, scenárista a historik Radim Blaško.
Film se zabývá okolnostmi jedné z nejtragičtějších železničních nehod v regionu. Vychází z archivních materiálů, vyšetřovacích a soudních dokumentů, dobových fotografií a dalších dochovaných pramenů. Kromě samotného průběhu havárie se věnuje také jejím okolnostem a lidským osudům obětí.
Nehoda se stala posunování ve stanici Vrbno pod Pradědem. Uvolněné nákladní vozy se kvůli sklonu trati samovolně rozjely směrem ke Karlovicím. Na trati se následně srazily s protijedoucím motorovým vozem osobního vlaku 2607, který byl plný cestujících. Po nárazu také vypukl požár motorového vozu. Neštěstí si vyžádalo 19 obětí. Strojvedoucí a vlakvedoucí před srážkou z vozidla vyskočili.
"Cílem filmu není tragédii senzacechtivě rekonstruovat. Od počátku jsme chtěli vytvořit především důstojný dokument a pietní připomínku 19 lidí, kteří 27. srpna 1961 přišli o život," uvedl Blaško.
Výjimečná má být podle tvůrců také samotná premiéra. Diváci neusednou do běžného kinosálu, ale do prostoru bývalého železničního depa na nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Tvůrci chtějí využít původní železniční prostředí, koleje a další dochované prvky k vytvoření atmosféry spojené s příběhem vlaku 2607. "Chceme, aby divák neměl pocit, že pouze sleduje historický dokument, ale že se na chvíli ocitl přímo v prostředí, ve kterém se příběh vlaku 2607 odehrával," dodal Blaško.
Premiérový večer má být zároveň vzpomínkovou událostí. Podle tvůrců má připomenout nejen samotnou nehodu, ale především lidi, kteří při ní zahynuli. Dokument vznikal několik měsíců a jeho přípravě předcházelo studium dostupných historických pramenů.