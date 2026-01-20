Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané.
„Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla Lehotská.
Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady.
„Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu,“ doplnila Lehotská.
8. prosince 2025
Starosta části Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) řekl, že obvod nepostupoval protizákonně, ale na základě platného rozhodnutí stavebního úřadu. S rozhodnutím magistrátu se musí blíže seznámit, protože ho má k dispozici krátkou dobu.
„Městský obvod postupoval v souladu s platným rozhodnutím stavebního úřadu, který k tomu byl kompetentní, a to rozhodnutí nabylo právní moci, čili jsme postupovali v souladu s platnou legislativou. Neměli jsme důvod to jakkoliv zpochybňovat,“ uvedl Hujdus.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle ní jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce nájemníky postupně vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování.
Obyvatelé uvádějí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.
18. listopadu 2025