Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

  15:22aktualizováno  16:27
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince)

Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané.

„Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla Lehotská.

Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady.

„Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu,“ doplnila Lehotská.

8. prosince 2025

Starosta části Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) řekl, že obvod nepostupoval protizákonně, ale na základě platného rozhodnutí stavebního úřadu. S rozhodnutím magistrátu se musí blíže seznámit, protože ho má k dispozici krátkou dobu.

„Městský obvod postupoval v souladu s platným rozhodnutím stavebního úřadu, který k tomu byl kompetentní, a to rozhodnutí nabylo právní moci, čili jsme postupovali v souladu s platnou legislativou. Neměli jsme důvod to jakkoliv zpochybňovat,“ uvedl Hujdus.

Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle ní jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce nájemníky postupně vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování.

Obyvatelé uvádějí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.

18. listopadu 2025

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,

