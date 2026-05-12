Domov pro seniory s Alzheimerem se v Bruntále začne stavět v září

Domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí se v Bruntále začne stavět letos v září. Projekt za 200 milionů korun je soukromou investicí. Město firmě prodalo pozemky. Zařízení bude mít kapacitu 120 lůžek. Polovina je určená pro obyvatele Bruntálu. ČTK to dnes řekla Zuzana Pršalová z tiskového oddělení města.
Město Bruntál prodalo pozemek v areálu nemocnice pro stavbu domova se zvláštním režimem na konci loňského roku. V současnosti se připravuje architektonická studie stavby. Ta by měla být dokončená v červnu. Výstavba by od letošního podzimu měla trvat do listopadu 2028.
Domov se zvláštním režimem Senevida Bruntál bude vybavený jednolůžkovými a dvojlůžkovými pokoji se společnou předsíní a koupelnou. Celkem nabídne 120 lůžek. "Polovina kapacity bude využita pro město Bruntál. Pravděpodobně se připojí i Vrbno pod Pradědem a Horní Benešov, ale většina míst bude pro Bruntál," uvedl starosta města Martin Henč (ANO).
Investorem je společnost Penta Hospitals CZ, která v České republice provozuje řadu nemocnic akutní i následné péče, ambulance a pod značkou Senevida síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí.
Pracovní uplatnění v novém zařízení najde 75 zaměstnanců, především to budou ženy na pozicích pečovatelek a ošetřovatelek. Budou však potřeba také další profese pro kancelářské práce, správu budovy nebo úklid. Zařízení bude mít vlastní prádelnu a také gastroprovoz. Registrace budoucích klientů se zatím neotevřela, ale začne s předstihem před zprovozněním centra.