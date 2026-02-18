Tři mrtví při střetu v závratné rychlosti, řečí čísel jsou ale silnice bezpečnější

Josef Gabzdyl
  16:22aktualizováno  16:22
Na silnicích Moravskoslezského kraje bylo v roce 2025 klidněji a bezpečněji. Jak vyplývá ze statistiky Policie ČR, stalo se méně nehod a klesl také počet obětí dopravních kolizí. Tabulky ale ukázaly i nepříznivé údaje. Například vyšší číslo řidičů se zjištěným alkoholem, jejichž jízda skončila nehodou.
Úklid obchvatu Opavy po tragické nehodě, při které zemřeli tři lidé a dva se...

Úklid obchvatu Opavy po tragické nehodě, při které zemřeli tři lidé a dva se zranili. (13. února 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Záběr z místa tragické nehody u Opavy. (13. února 2025)
Tragická nehoda na severním obchvatu Opavy, při které zemřeli tři lidé. (13....
Tragická nehoda na severním obchvatu Opavy, při které zemřeli tři lidé. (13....
Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě...
19 fotografií

Loni se na území kraje stalo 9 203 nehod, což je o 1 601 méně než v roce 2024. Při nehodách zemřelo 27 lidí, o rok dříve to bylo ještě o čtyři oběti více. Ubylo i těžce zraněných.

„To jsou určitě pozitivní čísla, i když určitě usilujeme ještě o lepší statistiku,“ poznamenal Libor Schejok, náměstek krajského policejního ředitele pro vnější službu.

U 450 viníků nehod pak policisté zjistili, že před jízdou požili alkohol. „Tam jde o vyšší číslo, naštěstí jde jen o velmi mírný nárůst,“ poznamenal policejní náměstek.

Při nejtragičtější nehodě zemřeli tři mladí lidé

Nejtragičtější dopravní nehoda roku 2025 se stala ve středu 12. února na severním obchvatu Opavy. Před půl devátou večer se tam jednadvacetiletý řidič upraveného vozu Volkswagen Golf řítil rychlostí 210 km/h, přičemž při předjíždění vozu subaru čelně narazil do protijedoucího seatu.

Bilance střetu byla v kraji nejsmutnější za několik let. Zemřel viník nehody i jeho dvacetiletý spolujezdec. V seatu zahynula devatenáctiletá dívka. Její spolujezdkyně utrpěla těžká zranění, řidička subaru pak lehčí poranění.

Jak záhy vyšlo najevo, viník nehody rychlou jízdu miloval. Jen pět dnů před osudným karambolem si k fotografii svého vozu na sociálních sítích připsal heslo „Nová střela“ s dovětkem Drive or die, tedy Řídit, nebo zemřít.

Tři mladí zemřeli při srážce aut u Opavy, jeden z nich předjížděl dvoustovkou

Nejvíce lidí však loni zemřelo na silnicích v Ostravě, a to osm. „Stalo se tam i nejvíce nehod, což je však dáno největším počtem obyvatel a nejhustší dopravou,“ vysvětlil policista. Šest lidí zemřelo při nehodách na Frýdecko-Místecku, pět na Karvinsku, naopak nikdo na silnicích Novojičínska.

Policisté chtějí být vidět na místech, kde se nehody stávají nejčastěji. A chránit zejména nejzranitelnější účastníky provozu, tedy chodce, cyklisty a motocyklisty. „Například nehody cyklistů mají těžší následky, což je dáno rozvojem elektrokol, kdy dosahují vyšších rychlostí,“ zmínil policejní náměstek. Kontroly se proto častěji objeví třeba v Beskydech a v Jeseníkách, kde je provoz elektrokol nejčastější.

Na Bruntálsku se bouralo nejvíce v letních měsících. „V létě tam vyráží hodně turistů, takže na silnicích je větší provoz. Tamní dopravní infrastruktura však není často v nejlepším stavu a může řidiče nepříjemně překvapit,“ vysvětlil krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

Cíl? Aby čeští řidiči jezdili doma jako v Rakousku

Podle statistik patří Moravskoslezský kraj v bezpečnosti provozu k těm lepším regionům. „Postavilo se tady dost nových silnic, dálnic, obchvatů. Tam se sice jezdí rychleji, takže případné následky jsou horší, ale jsou mnohem bezpečnější než třeba průtahy městy nebo nepřehledné silnice nižších tříd,“ domnívá se Tomáš Nedoma z Nového Jičína, který jako řidič kamionu brázdí celou Evropu.

Smutná bilance severní Moravy, o prázdninách zemřelo na silnicích sedm lidí

A u tuzemských řidičů mu vadí řada věcí. A vlastně i u policistů. „Co bychom si namlouvali, čeští řidiči mají na našich silnicích mnohem větší pocit, že se jim zase tak moc nestane. Policisté jsou totiž vidět méně než třeba v Rakousku nebo Německu. I tresty jsou stále nižší. To někdo může vnímat jako pozitivní, ale k nějaké autoritě to nevede,“ rozvinul svůj pohled na dopravní rozdíly.

„V Rakousku i Češi jezdí spíše jako beránci. Tady často jen pod radary, když jim zapípá antiradar nebo navigace,“ doplnil s tím, že nejhůře se podle jeho mínění jezdí na Balkáně.

Také celorepublikově se stalo nejméně nehod od roku 1961, kdy začala jejich evidence. Policie však chce ještě podstatně nižší čísla.

13. února 2025

KRIMI

