Dopravci posílí na Colours of Ostrava vlakové a autobusové spoje i MHD

Organizátoři Colours of Ostrava doporučují návštěvníkům 23. ročníku festivalu využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival, který začne 15. července v Dolní oblasti Vítkovice, posílí ve spolupráci s dopravními partnery vlakové i autobusové spoje a nabídne také zvýhodněnou týdenní jízdenku na MHD. ČTK to dnes řekl mluvčí přehlídky Ondřej Bambas.
České dráhy i letos vypraví speciální vlak Colours Expres z Prahy do Ostravy. Součástí programu během cesty bude vystoupení tria Gufrau. Podle organizátorů je vlak již z více než čtyř pětin obsazen.
"V Ostravě mohou návštěvníci využít Festivalovou jízdenku Dopravního podniku Ostrava, která za 250 korun umožní neomezené cestování spoji MHD po dobu festivalového týdne. K dopravě do areálu lze využít také sdílená kola , která nabídnou patnáctiminutovou jízdu zdarma. Na pátek je připravena společná cyklojízda Party Ride s hudebním doprovodem," uvedl Bambas.
Každý den po skončení festivalového programu budou posíleny noční vlakové spoje z nádraží Ostrava-střed do Opavy, Štramberka, Návsí a Frýdlantu nad Ostravicí. Zajištěna bude rovněž autobusová doprava do okolních měst včetně Havířova, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku a Ostravy-Poruby. Organizátoři připravili také bezbariérovou přepravu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Návštěvníkům organizátoři doporučují, aby do Ostravy nejezdili autem. "Oficiální festivalová parkoviště jsou už vyprodaná. K dispozici bude pouze oficiální taxislužba u hlavního vstupu do areálu," řekl mluvčí.
Většina zahraničních interpretů podle organizátorů využívá při přesunech po Evropě zájezdové autobusy. "V letošním roce přijíždí naprostá většina velkých kapel tour busy. Pro početné týmy je tento způsob cestování ekologičtější a ekonomičtější," uvedla šéfka bookingu a komunikace s umělci Pavla Slívová. V zázemí festivalu podle ní během čtyř dnů zaparkuje více než 25 autobusů.
Zahraniční návštěvníci mohou do regionu přicestovat také přes Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které nabízí pravidelné letecké spojení například s Varšavou, Londýnem, Málagou nebo Gironou.
Colours of Ostrava se uskuteční od 15. do 19. července v industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovice. Organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Festival nabídne třeba koncerty zpěvačky LP, kapely Twenty One Pilots či amerického zpěváka Teddyho Swimse.