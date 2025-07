13:22 , aktualizováno 13:22

Rovnou dvě dopravní nehody na jednom místě se udály ve středu večer v Albrechtické ulici v Krnově. Nejprve narazil řidič auta do cyklistky, žena s vážným zraněním putovala do krnovské nemocnice. Ještě během zákroku záchranářů na stejném místě narazil projíždějící motocyklista do dalšího osobního auta.