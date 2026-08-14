V Ostravě přibude 70 elektrobusů, bezemisní vozy už budou tvořit třetinu

„Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku a zároveň je to po tramvajích Stadler a Škoda třetí největší nákup v historii DPO,“ konstatovala Barbora Procingerová z marketingového oddělení DPO.
Nové klimatizované autobusy budou mít – podle typu – dojezd od 250 do 350 kilometrů. Nabíjet se budou především v noci. „Nejde jen o jednorázový nákup vozidel. Jde o vyvrcholení práce, která začala už v roce 2010 pořízením prvních elektrobusů, respektive v roce 2018, kdy podnik nasadil první elektrobusy s průběžným dobíjením a začal budovat potřebnou infrastrukturu,“ konstatoval generální ředitel DPO Daniel Morys.
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Dopravní podnik Ostrava se propadl do mírné ztráty i přes vyšší tržby z jízdného
Samotný nákup vozidel proto dopravní podnik doprovodí výstavbou nových dobíjecích míst. Podle Moryse jde dokonce o jednu z nejnáročnějších částí celého projektu. Nový systém má umožnit řízené nabíjení většího množství autobusů současně.
V tendru soutěžili čtyři uchazeči a výsledná cena 895,6 milionu korun zůstala pod předpokládanou hodnotou zakázky. Více než polovinu nákladů mají pokrýt evropské dotace z Modernizačního fondu a z národních a ITI výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
Dodávka sedmi desítek vozů má výrazně změnit skladbu ostravské autobusové dopravy. Podíl bezemisních autobusů má vzrůst ze současných deseti na 35 procent.
Po dokončení projektu už mají vozový park tvořit pouze bezemisní autobusy a nízkoemisní vozy na CNG.
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5. června 2026