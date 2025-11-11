Zatímco továrna v Nošovicích už dávno funguje, napojení průmyslové zóny na dálnici D48 se vleče téměř dvacet let. Do vývoje teď zasáhli krajští soudci v Ostravě, když zamítli žalobu členů ekologického spolku Děti Země proti umístění mimoúrovňové křižovatky.
„Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná,“ stojí mimo jiné v rozsudku.
Zástupci sdružení Děti Země s novou křižovatkou v podstatě souhlasí, požadují však její posunutí zhruba o dvě stě metrů směrem k Frýdku-Místku. Tvrdí, že původní trasa zasahuje do významného migračního koridoru tvořeného kanálem spojujícím řeku Morávku a Žermanickou přehradu, kde se podle nich vyskytuje více než třicet zvláště chráněných druhů.
Upozorňují i na to, že soud podle nich nedodržel zákonné lhůty a část jejich připomínek přesunul až do stavebního řízení.
|
Hyundai oslavuje patnáct let výroby, ze slibů státu chybí „jen“ křižovatka
„Sice jsme se čtyřmi body žaloby neuspěli, ale hlavní je, že územní rozhodnutí bylo vydáno podle zákona. Navíc se prokázalo, že se krajský úřad našimi návrhy nezabýval dostatečně,“ uvedl předseda sdružení Miroslav Patrik s tím, že se Děti Země zapojí i do stavebního řízení.
Pro křižovatku právě vzniká dokumentace
Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic mezitím postupují v technické přípravě. „Příprava stavby pokračuje podle nastaveného harmonogramu,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.
Státní podnik aktuálně zpracovává prováděcí dokumentaci, která je nutná pro příslušné povolení stavby. „Pak přijde na řadu majetkoprávní příprava zahrnující vypořádání vlastnických vztahů a uzavření potřebných smluv,“ nastínil Mazal další postup. Stavba by mohla začít v roce 2028.