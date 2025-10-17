Podvod s dotacemi z EU za sedm milionů. Jako zástěrka sloužily dětské kluby

Dalibor Maňas
  8:42aktualizováno  8:42
Kriminalisté obvinili ženu a muže z pokusu o dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Případ se týká tří dětských zájmových projektů na Karvinsku. „Škoda se pohybuje ve výši zhruba sedm milionů korun,” uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Podle policistů muž a žena žádali o dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu republiky.

„Peníze měly dle žádostí jít na zajištění doprovodů dětí na kroužky, provozování dětských školních klubů anebo příměstských táborů pro děti,“ vyjmenovala Soňa Štětínská.

Kriminalisté ovšem zjistili, že záměr zůstal jen na papíře. „V závěrečných dokumentech shrnujících plnění aktivit, na které putovaly dotace, měly být zřejmé nepravdy. Obsahovaly například mzdové náklady na zaměstnance, kteří tam ale nepracovali,“ přiblížila mluvčí.

Uvedení zaměstnanci se podle zjištění policie ani dětem věnovat nemohli, protože byli v té době v jiné práci. „A pokud šlo o vysokoškolské studenty, mnozí seděli na přednáškách, takže se nemohli současně věnovat dětem ve spolku,“ podotkla Štětínská.

U některých údajných zaměstnanců spolu bylo vykázáno jiné období anebo jiná pracovní pozice. Někteří z nich dokonce ani spolek neznali.

Podvodníci dále podle policie manipulovali s počty dětí, které měly školní klub navštěvovat. „Reálně jich mělo docházet jen pár namísto vykázaných a zadotovaných zhruba dvou desítek. Vše mělo směřovat k tomu, aby poskytovatel dotace nabyl dojmu, že klíčové aktivity u projektů se všemi výdaji řádně probíhaly a výdaje mohly být proplaceny,“ řekla mluvčí.

Zatajil trestní stíhání

Obviněný muž navíc podal na ministerstvo žádost o další dotaci ve výši zhruba pět milionů korun na jiný dětský klub. „V žádosti ale zatajil, že je trestně stíhán. Ministerstvo bylo obezřetné, a jelikož muž jednal v rozporu se zákonem a uvedl nepravdivý údaj, dotaci mu nepřiznalo,“ uvedla mluvčí.

Podezření padlo nejprve na jeden projekt obviněné dvojice, kde kriminalisté objevili nesrovnalosti. „Prověřili tedy i další projekty a dotace. I u nich přišli na to, že další dva projekty jsou také podvod. Kriminalisté prověřovali také bankovní transakce a vyslechli množství osob,“ řekla Štětínská.

Kriminalisté na účtu obviněného zajistili peníze. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie obviněným hrozí dva roky až osm let vězení.

