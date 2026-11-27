Těšínské divadlo uvede 28. listopadu inscenaci Drákula: děsuplná komedie. Slavný upír v ní nebude nahánět strach, ale především bavit. V parodii na román Brama Stokera se pět herců zhostí celkem 15 postav. Rychlé střídání rolí, kostýmů a absurdní situace mají divákům nabídnout svižnou komedii plnou nadsázky a fyzického humoru. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.
Hru autorů Gordona Greenberga a Steva Rosena nastudoval režisér Stanislav Slovák. Drákulu ztvárňuje Ondřej Frydrych, jehož upír je podle tvůrců svůdný, výrazný a místy až lascivní. Tradiční představa temného a děsivého aristokrata tak dostává značně odlehčenou podobu.
Realitní agent Jonathan Harker se vydá do Transylvánie za novým klientem, ze kterého se vyklube nejznámější upír všech dob. Svůdně nebezpečný Drákula se ale zamiluje do Jonathanovy snoubenky Lucy a rozhodne se ji následovat do Londýna. Události se začnou zamotávat. Když se pak Drákula omylem zmocní Lucyiny sestry Míny, musí se plachý Jonathan stát hrdinou.
"Tahle inscenace je pro herce mimořádně náročná jak po fyzické, tak po psychické stránce. Herci musí zvládnout nejen rychlé tempo, ale také se orientovat v několika postavách najednou," uvedla dramaturgyně České scény Těšínského divadla Magdalena Marie Franková. Podle ní je představení výsledkem souhry herců i celého zákulisního týmu, od techniků a garderoby po rekvizitáře a inspicienty.
Frydrych označil roli za velkou výzvu. "Hodně pracujeme s pohybem, gesty a fyzickou stránkou postavy, takže jsem se musel pustit do věcí, které jsou někdy až přehnané, možná lascivní, ale právě proto zábavné," řekl herec.
Bláznivou parodii slavného románu uvedli roku 2023 v USA americký režisér a scenárista Gordon Greenberg spolu s hercem, skladatelem a textařem Stevem Rosenem. Komedie podle tvůrců stojí na přesném načasování, slovních hříčkách a rychlém tempu. Není určena divákům, kteří očekávají tradiční hororovou atmosféru, ale těm, kteří mají rádi nadsázku a humor překračující zavedené hranice. Místo temnoty a hrůzy vládne na jevišti groteska, slovní hříčky, nadsázka a břitký humor.