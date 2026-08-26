Dron pomohl policistům odhalit lidi mimo značené stezky v Beskydech

Policisté při letošních kontrolách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy odhalili řadu přestupků, a to i za pomoci dronu. Kontrolovali desítky lidí a vozidel, mimo jiné zjistili čtyři lidi, kteří se v přírodní rezervaci Smrk pohybovali mimo vyznačené turistické stezky. Při kontrolách využívají kromě dronu také terénní vozidla a čtyřkolky. ČTK o tom dnes informoval mluvčí moravskoslezské policie Jiří Navrátil.
Kontroly jsou součástí bezpečnostního opatření Malina, na kterém policisté spolupracují se Správou CHKO a dobrovolnými strážci přírody. Zaměřují se především na neoprávněné vjezdy motorových vozidel do oblasti, pohyb mimo značené trasy v přírodních rezervacích a nelegální sběr lesních plodů.
Společné hlídky dosud působily například v okolí Ostravice a Čeladné, na Lysé hoře, Pustevnách, Smrku nebo v okolí národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn. Zjištěné přestupky se týkaly mimo jiné vstupu či pohybu mimo vyznačené stezky, vjezdů vozidel bez platného povolení nebo neoprávněného vstupu či vjezdu na kole do národní přírodní rezervace.
"Při jedné z posledních kontrol policisté pomocí dronu odhalili čtyři lidi pohybující se mimo turistické stezky v rezervaci Smrk," uvedl Navrátil. Policisté podle něj pomáhají strážcům také při zjišťování totožnosti přestupců a při kontrolách vozidel. "Jejich přítomnost zároveň vedla k menšímu počtu slovních útoků a odmítání spolupráce ze strany kontrolovaných lidí," doplnil mluvčí policie.
Kromě kontrol ochrany přírody policisté při opatření zasahovali také u mimořádných událostí. Jedna z hlídek byla například první na místě nehody lesního dělníka a poskytla mu neodkladnou pomoc.
Kontroly v Beskydech budou pokračovat i v dalších týdnech. Policie chce ve spolupráci se strážci přírody využívat i nadále terénní techniku a drony.