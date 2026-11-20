Karviná pokračuje s proměnou lesoparku Dubina. Po úpravách vodního toku, obnově tůní a mokřadů a vybudování retenčních valů nyní vzniká nová lávka. V následujících měsících přibudou také pěšiny, přírodní terasy, herní prvky a naučná stezka. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková. Proměna lesoparku bude město stát 12,5 milionu korun, většinu nákladů pokryje evropské dotace.
"Při proměně Dubiny nám jde o to, aby lesopark dobře sloužil lidem i přírodě. Chceme, aby se v něm lépe zadržovala voda, která je pro celou krajinu velmi důležitá, a aby se zároveň stal příjemnějším místem pro procházky, sport i odpočinek. Proto postupně upravujeme vodní tok a doplňujeme další prvky, které pomohou vodu v tomto území udržet,“ řekl náměstek primátora Lukáš Raszyk (Žijeme pro Karvinou).
Dělníkům už se podařilo zpevnit břehy upraveného vodního toku, opravit části chodníků a zrenovovat dvě původní lávky. Odstranili rovněž propustek pod Domem Hnutí grálu, na jehož místě nyní vzniká nové přemostění.
"Mostní konstrukci bude tvořit ocelová nosná část s dřevěnou pochozí plochou o rozloze přibližně 15 metrů čtverečních. Doplní ji zábradlí s ocelovým rámem a dřevěnou výplní," řekl za zhotovitele prací Lukáš Křižánek. Po dokončení bude nový most sloužit především pěším, umožní ale i mimořádný přejezd vozidel do hmotnosti 25 tun.
"Pokud to dovolí počasí, chceme do konce letošního roku udělat další pěšiny. V pramenné části vodního toku plánujeme i soustavu pěti teras na údolním svahu o celkové ploše 2420 metrů čtverečních, na kterou naváže kaskáda čtyř retenčních valů," dodal Křižánek. Terasy doplní i 13 stromů, mezi nimiž budou jabloně, třešně, olše či topoly.
"Po Novém roce plánujeme doplnit lavičky, odpadkové koše, herní a pohybové prvky, například skluzavku, vodní herní prvky, houpačky či balanční kameny. Součástí proměny bude také naučná stezka pro děti," řekla Jana Maierová z odboru komunálních služeb.