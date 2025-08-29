„Je to trochu smutné, ale co se dá dělat,“ komentovala závěrečné odevzdávání nafasovaného prádla žena, která na šachtě pracuje poslední dva roky.
Část zaměstnanců OKD odchází poté, co firma dokončila práce potřebné pro přípravu těžby. Ta se završí zhruba za půl roku a společnost už část horníků nepotřebuje.
Na šachtě ve Stonavě už definitivně skončil provoz vybavování a likvidace. Tým, který se staral o dopravu a montáž strojního zařízení potřebného k těžbě uhlí, odchází po poslední šichtě.
Celkem 150 lidí, v průměru po 29 letech práce, odevzdalo montérky a naposledy prošlo branami Dolu ČSM.
„Na šachtě jsem byl 17 roků. Ale život jde dál. Ještě jsem si nic nehledal, ale nebojím se, práce se nebojím, něco se najde,“ řekl při loučení horník Jiří Kvasňák.
Stanislav Mendroch naopak míří rovnou do penze. „Jak jsem tu před 40 roky přišel, tak teď končím. Jsem tady od vyučení, od roku 1982, teď si budu užívat důchodu,“ řekl při odchodu.
Pod zem míří poslední kombajn OKD, do konce těžby zbývá zhruba půl roku
Někteří se na šachtu vrátí, byť už ne pod hlavičkou OKD. „Ze šachty neodcházím úplně, ale hned v pondělí se vracím, budu tady pracovat pro jednu polskou firmu. Díval jsem se i jinde, ale takové peníze jako tady dostanu jinde jen těžko. Je to jen na půl roku, co bude dál uvidím. Poohlédnu se po nějaké práci v železárnách, nebo podobně. Ale platové nabídky jinde nejsou moc dobré, asi to pak bude s penězi horší,“ řekl Denis Procházka, který v OKD působil pět let.
Provoz vybavování a likvidace měl v OKD nezastupitelnou roli. Bez něj by se těžba vůbec nerozběhla.
Do podzemí přepravili 40 000 tun materiálu
Jeho pracovníci navazovali na práci razičů a připravovali poruby pro rubání. Budovali až pět kilometrů dlouhé tratě včetně překládacích míst, přemisťovali nadrozměrné díly o hmotnosti desítek tun a na místě je smontovali do funkčních celků. Ročně přepravili do podzemí až 40 tisíc tun strojního materiálu.
„V dopravě břemen a manipulaci s nimi patří naši lidé ke špičkám v oboru. Přemisťovali celé mechanizované výztuže vážící i 40 tun,“ podotkl Petr Foltyn, vedoucí provozu vybavování a likvidace.
Podle generálního ředitele Romana Sikory byla jejich práce klíčová. „Bez jejich odbornosti a zkušeností by nebylo možné uvést do chodu jediný porub. Patří jim velké poděkování za léta práce v náročných podmínkách i za jejich obrovské nasazení až do posledních dnů.“
Odstupné dostanou horníci podle délky odpracovaných let, až do výše jedenáctinásobku průměrného platu.
V roce 2024 činila průměrná hrubá mzda v OKD 56 985 korun. Celkem firma letos vyplatí na odstupném 263 milionů korun. Odcházejícím pomůže s hledáním nového uplatnění program Nová šichta, provozovaný OKD společně s Úřadem práce.
„Práce mě bavila, nikdy to nebyla rutina. Ale už mám jistou pracovní nabídku. Na své působení v OKD budu vzpomínat v dobrém, roky na šachtě z hlavy nezmizí, ale život jde dál,“ uvedl hlavní předák Zbyněk Kramný, který v dole pracoval 25 let.
OKD, jediný producent černého uhlí v Česku, zaměstnává nyní asi 2700 lidí, z toho dvě třetiny kmenových. Těžba na Dole ČSM má pokračovat ještě přibližně půl roku.