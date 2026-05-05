Dům umění v Ostravě slaví 100 let, nabídne dvě výstavy i venkovní program

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) oslaví 100. výročí otevření své hlavní výstavní budovy dvěma výstavami. Výstava Stopa nabídne 200 děl od více než 150 autorů, všechna ze sbírek galerie. Komornější expozice Jurečkova sbírka připomene historii Domu umění i osobnosti spojené s jeho vznikem. Obě začnou 13. května. Na tento den galerie připravuje i celodenní program pro veřejnost před budovou. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.
"Výstava Stopa (1926-2026), která představuje téměř 200 děl ze sbírky GVUO od 153 autorek a autorů, sleduje historii Domu umění a jeho sbírek od roku 1926 až do současnosti. Na výstavě je možné sledovat proměny sbírky i vliv historických a politických okolností na její podobu," uvedla.
Zastoupeni ve výstavních sálech budou jednak umělkyně a umělci spjatí s regionem, například Augustin Handzel, Valentin Držkovic, Věra Jičínská nebo Alois Zapletal, ale také Václav Brožík, Josef Čapek, Bohumír Matal, Mikuláš Medek, Adriena Šimotová, Toyen, Jan Zrzavý či politicky angažované umění. "Na výstavě i ve sbírce GVUO se tak vedle sebe ocitají díla, která by se za jiných okolností zřejmě nikdy nesetkala," uvedla mluvčí. Výstava potrvá do 30. srpna.
Komorní výstava Jurečkova sbírka rozšíří do 28. června projekt Stopa o výběr 35 maleb a grafik 29 umělců ze sbírky Františka Jurečka. Tento ostravský stavitel a mecenáš stál u založení galerie, když odkázal Spolku Domu umění svůj soubor 112 uměleckých děl, která se stala základem sbírky GVUO. "Umění chápal jako prostředek vzdělávání a chtěl, aby bylo přístupné široké veřejnosti. Jeho dar se stal jedním z klíčových momentů kulturních dějin města," uvedl kurátor a ředitel galerie Jiří Jůza.
Po studiích ve Vídni Jureček převzal rodinnou stavební firmu a podílel se na významných stavbách v Ostravě. Ve 20. letech minulého století spolu s Aloisem Sprušilem usiloval o vznik stálého výstavního prostoru v Ostravě. Roku 1922 proto společně s dalšími filantropicky založenými občany města založili Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který o rok později zahájil stavbu Domu umění. "Jureček bohužel zemřel v roce 1925 zhruba půl roku před jeho otevřením," dodal Jůza.
Na 13. května připravuje vedení galerie venkovní oslavu pro veřejnost. Program pro školy, rodiny i další návštěvníky nabídne interaktivní stanoviště s výtvarnými dílnami, komentované prohlídky, taneční vystoupení, swingový koncert, fotokoutek v prvorepublikovém duchu i večerní prohlídku výstav.