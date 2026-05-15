Práce právě sochaře Handzela jsou zastoupené i v aktuální výstavě Stopa, která prostřednictvím dvou set děl od 153 umělců mapuje století respektované výtvarné galerie.
Výstavu Stopa (1926-2026) připravila v Galerii výtvarného umění Ostrava, která sídlí v památkově chráněné budově, hlavní kurátorka Renata Skřebská. „Skrze umělecká díla z naší sbírky připomínáme klíčové okamžiky historie Domu umění i proměny akviziční strategie,“ shrnula Skřebská.
Zdůraznila, že zásadní roli hrála doba a její historické a politické okolnosti, ale také osobnosti, které stály nejen u zrodu sbírky. „Každá z linií zanechala své stopy,“ vysvětluje Skřebská, která se zaměřila na umělkyně a umělce spjaté s regionem.
Patří k nim zrovna sochař Augustin Handzel, který je mimo jiné autorem pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku, malíř a grafik Valentin Držkovic, také Václav Brožík, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Bohumír Matal, Mikuláš Medek, Adriena Šimotová a mnoho dalších slavných umělců.
Z místních současných autorů Skřebská vybrala například práce Daniela Balabána, Kataríny Szanyi, Jiřího Šiguta, Jiřího Surůvky nebo Jindřicha Štreita. „Na výstavě Stopa se vedle sebe ocitají díla, která by se za jiných okolností zřejmě nikdy nesetkala,“ podotkla kurátorka.
Projekt Stopa rozšiřuje menší výstava v mezipatře s názvem Odkaz Františka Jurečka. Představuje více než šedesát maleb a grafik ze sbírky tohoto mecenáše umění, který před svou smrtí v roce 1925 odkázal Spolku Domu umění více než sto uměleckých děl.
„Jeho dar se stal jedním z klíčových momentů kulturních dějin Ostravy,“ prohlásil ředitel galerie a kurátor této komorní výstavy Jiří Jůza.
Dům umění stojí v Jurečkově ulici v centru Ostravy.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz