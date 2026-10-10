Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky na Frýdecko-Místecku

Dva lidé se dnes nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecko-Místecku. Osmatřicetiletá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie. Předběžná škoda byla vyčíslena na 200.000 korun. ČTK to sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému.
Informace o požáru byla na tísňovou linku ohlášena před 04:00. Při příjezdu hasičů už hořela celá maringotka. "Vzhledem k poloze maringotky, která byla umístěna v lesním porostu, se hasiči soustředili nejen na likvidaci požáru, ale také na ochranu okolního lesa," uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Hasiči požár lokalizovali během 40 minut.
Dva popálení lidé opustili maringotku ještě před příjezdem hasičů. "Osmatřicetiletá žena utrpěla popáleniny převážně druhého stupně, a to zhruba na 80 procentech tělního povrchu," uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl. Ženu v kritickém stavu transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Ostrava.
"Do stejného zdravotnického zařízení přepravila po prvotním ošetření pozemní posádka také o deset let staršího muže. Utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně na téměř 20 procentech povrchu těla," uvedl Humpl. Mužův stav byl v době předání v nemocnici stabilizovaný.
"Ohledání požářiště a přilehlého okolí proběhlo dnes dopoledne. Policisté v úzké součinnosti s hasiči se i nadále zabývají okolnostmi zahoření, včetně příčiny," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.