Dva muži podle policie vozili z Polska látky k výrobě pervitinu,hrozí jim 12 let

Kriminalisté z Národní protidrogové centrály obvinili dva muže z toho, že ve velkém obchodovali s látkami potřebnými pro výrobu pervitinu. Prekurzory podle policie skladovali v Polsku a postupně je dováželi do Česka, kde je prodávali. Při domovních prohlídkách policisté zajistili i bezmála půl kilogramu kokainu. ČTK to dnes řekla mluvčí centrály Lucie Šmoldasová. Obviněným, kteří jsou české národnosti, hrozí až 12 let vězení.
Podle policistů jeden z obviněných pronajal v Polsku, nedaleko hranice s Českou republikou, byt. Ten sloužil jako sklad nelegálních látek. "Aby snížil riziko odhalení své trestné činnosti a nebyl s místem spojován, uzavřel smlouvu na jméno někoho ze svých blízkých. V bytě přechovával efedrin a léky s pseudoefedrinem, což jsou klíčové suroviny pro výrobu pervitinu, a také kokain," uvedla mluvčí.
Dodala, že podle potřeby pak vše postupně dovážel do České republiky a společně s druhým obviněným distribuoval převážně v Moravskoslezském kraji. Kilogram efedrinu prodávali za 220.000 korun, balení léčiva s pseudoefedrinem za 550 korun. Druhý muž podle kriminalistů jezdil z Polska do Česka jako předvoj a dohlížel na to, aby auto naložené drogami nebo surovinami k jejich výrobě na trase nepotkalo policejní hlídku.
Při jedné z cest se to ale nepodařilo a muže zadrželi kriminalisté. Jeden z nich se pokusil zásahové jednotce ujet, ujížděl rychlostí až 240 kilometrů v hodině. Když se policistům podařilo vůz zastavit, uvnitř našli tři kilogramy efedrinu. V polském bytě pak našli dalších deset kilogramů této látky a bezmála půl kilogramů kokainu.
Kromě kokainu a 13 kilogramů efedrinu, což je množství, které by stačilo k výrobě téměř deseti kilogramů pervitinu, policisté zajistili i 655 gramů červeného fosforu potřebného pro výrobu pervitinu. Zajistili i rušičku signálu, téměř milion korun a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun.