Dva univerzitní odborníci z Ostravy budou v panelu EU pro umělou inteligenci

Dva odborníci z VŠB -Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se stanou součástí Vědeckého panelu Evropské unie pro umělou inteligenci (AI). Budou jedinými Čechy, kteří budou v tomto expertním uskupení pro AI působit. Půjde o Ivana Zelinku a Janu Nowakovou z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Jiří Šíma.
"Výběrové řízení bylo náročné. Přihlásilo se do něj více než 1000 expertů z celé Evropy, z nichž Evropská komise a Úřad pro AI vybraly pouze 60 odborníků. Panel se zaměří především na obecné modely umělé inteligence a bude poskytovat odborné poradenství Evropskému úřadu pro umělou inteligenci," uvedl Šíma.
Kromě českých expertů jsou mezi odborníky například zástupci z dalších evropských zemí, ale také odborníci z Číny, USA, Egypta či Kanady. Podle rektora univerzity Igora Ivana ukazuje přizvání odborníků z Ostravy celoevropský dopad univerzity na poli AI.
"Jde o významný úspěch pro naši univerzitu i českou vědu a zároveň důkaz, že naše univerzita dokáže ovlivňovat evropskou debatu o budoucnosti umělé inteligence,“ řekl Ivan. Členové panelu budou poskytovat například odborná doporučení, přinášet aktuální pohled na technologický vývoj a upozorňovat na nově vznikající systémová rizika spojená s rozvojem umělé inteligence.