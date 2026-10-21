Dvě hromadné nehody komplikovaly dopravu v Ostravě, při každé se střetlo pět aut

Dvě hromadné dopravní nehody komplikovaly dnes ráno zhruba tři hodiny dopravu v Ostravě. Policie nyní hledá svědky nehody pěti vozidel, která se stala kolem 06:30 v Místecké ulici ve směru do centra. Na sjezdu z ulice Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce se ve stejnou dobu střetlo dalších pět osobních aut. Nehody se obešly bez vážných zranění, na obou místech se tvořily kolony. ČTK to řekla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.
Nehoda v Místecké ulici se stala za mostem Moravské ulice ve směru do centra. Podle předběžných informací do sebe vozidla narazila zezadu v levém jízdním pruhu. Třetí vozidlo se po nárazu odmrštilo do odstavného pruhu. Dechové zkoušky řidičů na alkohol byly negativní.
Protože se výpovědi řidičů k průběhu nehody v Místecké ulici rozcházejí, policisté žádají o pomoc případné svědky. Obracejí se také na řidiče, kteří místem projížděli a jejichž vozidla jsou vybavena palubní kamerou. Záznamy nebo svědectví mohou poskytnout na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.
Na obou místech zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Policisté koordinovali dopravu a vyzývali řidiče, aby dbali jejich pokynů a věnovali zvýšenou pozornost řízení. Provoz byl omezen zhruba tři hodiny a řidiči museli počítat se zdržením.