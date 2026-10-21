Dvě hromadné nehody komplikují dopravu v Ostravě, vždy se střetlo pět aut

Dvě hromadné dopravní nehody komplikují dnes ráno dopravu v Ostravě. V Místecké ulici ve směru do centra a na sjezdu z ulice Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce se střetlo vždy pět osobních aut. Nehody se podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Na obou místech se tvoří kolony, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. ČTK to řekla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.
První nehoda se stala okolo 07:00 v Místecké ulici za mostem Moravské ulice ve směru do centra. Druhá se stala ve stejnou dobu na sjezdu do centra z ulice Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce. V obou případech šlo o menší střety několika vozidel.
"Na místech zasahují složky integrovaného záchranného systému. Policisté koordinují dopravu a řidiče vyzývají, aby dbali jejich pokynů a věnovali zvýšenou pozornost řízení," uvedla mluvčí. Dodala, že řidiči musí počítat se zdržením.