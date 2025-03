O povodních vykradli zaplavenou lékárnu. U soudu dvojice zpytovala svědomí

Dvojice se do lékárny vloupala přes rozbité okno v úterý 17. září časně ráno. „Lékárna byla zatopená, okolí evakuováno a v oblasti nešel elektrický proud. Brali různé věci, například léky, baterie a obvazy,“ uvedl státní zástupce Michal Koflák.

Když na místo dorazili policisté, snažili se na místě schovat v malé šatně. Neúspěšně, u sebe navíc měli lup za téměř čtyři tisíce korun.

Pokud by se tak stalo nyní, hrozily by dvojici maximálně dva roky vězení. Jenže v době povodní byl v kraji vyhlášen stav nebezpečí a každý takový případ bývá posuzován mnohem přísněji, dvojice proto může skončit za mřížemi na dva roky až osm let.

„Mrzí mě, co jsem udělal, a nikdy bych to už nezopakoval,“ konstatoval obžalovaný s tím, že prohlašuje svou vinu. Stejně tak učinila jeho kamarádka a komplicka.

Rozsudek dnes nepadl, protože žena musí doplatit výživné, jinak by musela dostat přísnější trest také za zanedbání povinné výživy. Ostatně už byla několikrát trestaná, a to i za drogové delikty. Verdikt by měl padnout na dalším líčení v květnu.

V kraji bylo v době vyhlášeného nebezpečí zjištěno devět případů rabování. Například na Okresním soudu v Karviné už dostal jeden muž podmínku za to, že v době povodní kradl v Bohumíně jízdní kola. V Havířově zase student při vyhlášeném stavu nebezpečí oznamoval bombu na školách.