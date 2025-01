Elektrárna v Třebovicích se chystá na konec uhlí, plyn přivede potrubí z Děhylova

Součástí tohoto procesu je i výstavba nového plynovodu, bez něhož by neměla plánovaná přeměna smysl. Dostatečné dodávky plynu totiž stále nejsou v areálu elektrárny ani v jejím okolí dostupné a musí se sem přivést.

Důležitý krok k jeho výstavbě už udělala společnost Net4Gas, která zveřejnila oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Plynovod, který do Třebovic povede z Děhylova, bude muset na své trase překonat hned několik překážek včetně říčního toku.

„Elektrárna Třebovice je největším zdrojem a klíčovým provozem skupiny Veolia Energie. V rámci našeho závazku k odklonu od uhlí jsme identifikovali zemní plyn jako důležité přechodné palivo. Tento krok je součástí naší širší strategie diverzifikace palivového mixu a snižování uhlíkové stopy,“ komentoval plánovanou proměnu elektrárny Kamil Vrbka, ředitel Regionu Morava společnosti Veolia Energie.

Plánují se i úpravy silnic a železnice

Necelých devět kilometrů dlouhý plynovod o průměru 300 milimetrů by měl vést z Děhylova směrem na východ, poblíž rybníka Štěpán překoná plánované potrubí železniční trať do Opavy, o několik set metrů dále i řeku Opavu, podél níž povede až do Třebovic.

V rámci projektu se počítá i s úpravami místních silnic a ulic, hlavně na pomezí Poruby a Martinova. Pamatuje se v něm například na výstavbu prodloužené ulice Martinovská od někdejšího Masokombinátu až po hranice Děhylova včetně s tím související přeložky tramvajové smyčky.

V plánu se počítá i se zvažovaným zdvoukolejněním tratě mezi nádražím Ostrava-Svinov a Děhylovem, včetně přestavby nadjezdu v ulici Elektrárenská. Nutností je i koordinace s plány na výstavbu Severního spoje mezi dálnicí D1 a Porubou.

Elektrárna se na tuto změnu připravuje už nyní, a to například demolicí jedné ze svých chladicích věží. Díky nové technologii ji už elektrárna nepotřebovala a prostor vzniklý odstraněním věže bude sloužit právě k napojení podniku na plánovaný plynovod.

Stavba plynovodu z Děhylova do Třebovic není jedinou chystanou akcí směřující k rozvoji plynárenské infrastruktury v Moravskoslezském kraji.

Ve dvou nejdůležitějších, v zamýšleném propojení s Polskem i ve směru do vnitrozemí, hraje důležitou roli právě Děhylov.

Jednou z připravovaných staveb je totiž plynovod z Děhylova do Hatě, který by měl v budoucnu sloužit jako propojení na podobný plynovod v Polsku.

Do ostravské elektrárny v Třebovicích (modrá značka) přivedou plyn devítikilometrovým potrubím z Děhylova (červená značka). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Dalším chystaným dílem pak je plynovod Libhošť – Děhylov, který by měl posílit přepravní kapacitu plynu v regionu. Ten by měl navázat na již částečně dokončený plynovod Moravia.

„V roce 2023 došlo k dokončení realizace vnitrostátního projektu Moravia Capacity Extension, jehož záměrem bylo rozšířit výstupní kapacitu přepravní soustavy plynu pro oblast střední a severní Moravy a nadále tak zajistit bezpečnost dodávek v tomto regionu,“ přiblížil dosavadní přípravy mluvčí společnosti Net4Gas Vojtěch Meravý.

Právě na již dokončenou větev plynovodu z Břeclavi do Bezměrova nedaleko Kojetína by totiž měla navázat větev mířící do Moravskoslezského kraje, konkrétně do Libhoště na Novojičínsku.

Odtud se má chystaný plynovod dělit do směrů na Děhylov a Třanovice. Detaily těchto plánů ani přesnější určení zahájení stavby do Třebovic ale zatím Net4Gas nezveřejnil.