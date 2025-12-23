Levnější elektřinu firmy v kraji vítají, nabádají však k dalším opatřením

Darek Štalmach
  13:52aktualizováno  13:52
Těžkou situaci energeticky náročných podniků, jako jsou hutě nebo chemičky, by mohl alespoň trochu zmírnit plánovaný krok vlády přenést platby za podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) z odběratelů na stát. Opatření má začít platit od ledna nového roku a snížit regulovanou složku ceny elektřiny pro firmy i domácnosti.

Částečnou úlevu v platbách za elektřinu vítají i v třineckých železárnách. Upozorňují však, že by měly následovat další nápomocné kroky jako v německu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Podle vlády má jít o reakci na dlouhodobě vysoké ceny energií v Česku a také na kroky sousedního Německa, které chystá výraznou podporu cen elektřiny pro energeticky náročný průmysl.

Kolik budou stát energie. ERÚ zveřejnil první návrh, nová vláda slibuje změnu

Firmy ale upozorňují, že český krok je sice vítaný, jeho dopad však zůstane omezený.

Například zástupci Třineckých železáren, které patří mezi největší odběratele elektřiny v zemi, krok vlády oceňují, ale zároveň doufají v další návazné kroky.

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

„Ve srovnání s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro rok 2026 znamenají přijatá vládní opatření úsporu nákladů oproti letošnímu roku přibližně ve výši tří procent,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Dodal, že by za firmu přivítali efektivnější opatření srovnatelná s Německem.

Podle něj je pro další fungování hutnictví důležitá zejména výraznější podpora transformace spojené se snižováním emisí oxidu uhličitého a účinná ochrana proti levným dovozům. „Pokud však bude vláda pokračovat v hledání dalších nástrojů na podporu průmyslu, má hutnictví v České republice budoucnost,“ zmínil Heide.

OKD: Hlavně, aby opatření platila už od ledna

Obdobně hodnotí vládní krok Ocelářská unie. „V celkové ceně, kterou oceláři vydávají za energie, to není vysoké procento, ale tyto peníze mohou firmy využít na pokrytí jiných výdajů nebo na investice, což určitě přivítají,“ uvedla předsedkyně Ocelářské unie Marcela Kubalová.

Dopad vládního opatření je patrný i mimo hutnictví. Například těžební společnost OKD odhaduje, že pokud ke zrušení plateb na podporu obnovitelných zdrojů dojde už od ledna, přinese jí to v roce 2026 úsporu nákladů téměř 25 milionů korun. Vždyť třeba jen za větrání dolů OKD vydává zhruba 30 milionů korun měsíčně.

Přestože OKD plánuje těžit už jen v lednu příštího roku, kvůli následnému útlumu bude muset šachty větrat i v dalších obdobích.

Exportní firmy čelí dotované konkurenci

Chystaná opatření vítají třeba i zástupci potravinářského průmyslu. „Ve srovnání s růstem nákladů na mzdy či služby jde u nás o relativně malou položku. Ale jako proexportní firma jsme konfrontováni s náklady zahraničních výrobců, kdy například v Německu budou mít díky státní podpoře výrazně příznivější podmínky,“ vysvětlil Michal Čižmár, ředitel společnosti Semix Pluso z Otic na Opavsku, kde vyrábějí cereálie.

Pozitivně, byť opatrně, hodnotí vládní krok také strojírenské podniky s nižší energetickou náročností. Přenesení financování obnovitelných zdrojů na stát je podle nich krok správným směrem. Rozhodující ale bude, zda se opatření podaří skutečně spustit hned od ledna.

„Firmám totiž mají současně narůstat další takzvané politické náklady výroby v Evropské unii, například uhlíkové clo, které zhoršuje konkurenceschopnost,“ konstatovala mluvčí Vítkovice Cylinders Eva Kijonková.

Evropská komise už představila balík opatření, jehož cílem je ochránit evropské výrobce před levnými dovozy ze zemí s nižšími ekologickými standardy. Od roku 2028 by se systém měl rozšířit také na navazující výrobky s vysokým podílem oceli a hliníku.

Podle Bruselu má jít o další krok k vyrovnání konkurenčních podmínek mezi evropskými podniky a jejich zahraničními konkurenty.

V tomto bodě se paradoxně zájmy místních firem rozcházejí. Zatímco strojaři stojí o co nejlevnější dovozy oceli, hutníci naopak.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Autobus srazil a těžce zranil školáka na přechodu, policie hledá svědky

Místo nehody, při které autobus srazil na přechodu pro chodce školáka. (17....

Policie hledá svědky nedávné nehody v Šenově u Nového Jičína, kde autobus na přechodu pro chodce srazil patnáctiletého školáka. Chlapec utrpěl těžká zranění.

23. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Na výkup pozemků pro zubry v Ústeckém kraji lidé poslali statisíce

ilustrační snímek

Přírodovědci připravují v jihozápadní části Ústeckého kraje první rezervaci pro zubry. Začali od soukromníků vykupovat pozemky. Od 10. prosince vybírají ve...

23. prosince 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Zimní turistické linky v Libereckém kraji zahájí od pátku plný provoz

ilustrační snímek

Zimní turistické linky v Libereckém kraji zahájí od tohoto pátku plný provoz. Jezdit budou do Jizerských hor i Krkonoš v obdobném rozsahu jako v loňské sezoně....

23. prosince 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

EIH přivádí světově uznávané IVF centrum Institut Marques do Abú Zabí

23. prosince 2025  15:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň výrazně omezí v historickém centru a okolí venkovní reklamní plochy

ilustrační snímek

Plzeň od ledna výrazně omezí v historickém centru a přilehlých ulicích venkovní reklamní plochy. Nové nařízení upravuje podobu a umístění reklamy ve veřejném...

23. prosince 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Obyvatelé Prahy 21 nesouhlasí, aby matematik a neúspěšný zájemce o prezidentskou kandidaturu Karel Janeček zbudoval ve své vile soukromé gymnázium. Budova nevyhovuje stavebně a nadto záměr stáhne...

23. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Po letech oblevy přijdou zimní Vánoce. Na Štědrý den může sněžit

Po oblevě se dařilo znovu zasněžovat, ve Špindlerově Mlýně otevřou další...

Po více než dekádě, kdy Štědrý den pravidelně doprovázela vánoční obleva a nadprůměrné teploty, se letos počasí konečně vrací k zimní podobě. Podle meteorologů má Česko před sebou chladnější a místy...

23. prosince 2025  15:07

V Nejdku rezignovala starostka Vocelková, krajskou i městskou radní ale zůstává

ilustrační snímek

V Nejdku na Karlovarsku rezignovala v pondělí z rodinných důvodů starostka Ludmila Vocelková (ANO). Pozici v radě města si ale ponechá. Zůstává i radní...

23. prosince 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

Teplice nabízí dotaci dětských psychologům a psychiatrům na zřízení ordinace

ilustrační snímek

Teplice řeší nedostatek dětských psychiatrů psychologů. Lékařům proto nabízí peníze na zřízení nebo převzetí ordinace pro dětského a dorostového psychiatra a...

23. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří osobních aut, pět lidí se lehce zranilo

ilustrační snímek

Dálnici D1 poblíž Psářů na Benešovsku dnes kolem poledne uzavřela nehoda tří osobních aut. Havárie si vyžádala pět lehkých zranění. Auta zřejmě nedobrzdila a...

23. prosince 2025  12:37,  aktualizováno  14:07

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Mají narozeniny na Štědrý den. O nic nepřicházíme, říkají ti, které přinesl Ježíšek

ilustrační snímek

„Vás přinesl čáp, nás Ježíšek,“ směje se Blanka Říhová. Tato dáma z Havlíčkova Brodu patří mezi zlomek Čechů, kteří se narodili na Štědrý den. Nejkrásnější svátky v roce jsou pro ně často ještě...

23. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

V Jihočeském kraji je dlouhodobý nedostatek srážek, prosinec je mimořádně suchý

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji je dlouhodobý nedostatek srážek. Projevuje se to mimo jiné v tom, že výrazně klesly hladiny rybníků a přehrad. Mimořádně suchý je podle...

23. prosince 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.