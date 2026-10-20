Ellie Gouldingová zazpívá na Colours of Ostrava, před třemi lety nevystoupila

Britská zpěvačka Ellie Gouldingová vystoupí příští rok na festivalu Colours of Ostrava. Na hlavním pódiu v industriálním areálu Dolních Vítkovic se představí 23. července, třetí festivalový den. V roce 2023 měla na festivalu vystoupit také, kvůli zdravotním problémům ale koncert krátce před začátkem zrušila. Pořadatelé nyní oznámili, že se jim podařilo dohodnout nový termín. Gouldingová přijede s albem, které vydala v září. ČTK to řekl mluvčí akce Ondřej Bambas. Festival se uskuteční od 21. do 24. července 2027.
"Se zástupci umělkyně jsme dlouho vyjednávali a domlouvali termín. A vyšlo to teď," uvedl umělecký ředitel festivalu Filip Koštálek. Těší ho také, že zpěvačka přijede s novou deskou.
Gouldingová patří k výrazným představitelkám britského popu. Proslavila se skladbou Lights, mezi její další hity patří Burn nebo Love Me Like You Do. V září vydala své šesté studiové album I Know Too Much. Podle pořadatelů bude její vystoupení na Colours of Ostrava prvním festivalovým koncertem zpěvačky v Česku.
"Ellie Goulding patří k nejvýraznějším britským zpěvačkám. Kombinuje pěvecký talent s empatickým přístupem. U její tvorby nejde jen o interpretaci popových hitů, ale o schopnost napojit se na publikum," řekl Koštálek. Vystoupení podle něj potěší fanoušky, kteří na její ostravský koncert čekají od roku 2023.
Prvním oznámeným interpretem příštího ročníku festivalu byl britský zpěvák Robbie Williams. Colours of Ostrava nabídne vedle koncertů zahraničních i domácích hudebníků také divadlo, umění a diskuse. Součástí programu bude i diskusní fórum Meltingpot, které se uskuteční podesáté. Pořadatelé nyní prodávají vstupenky ve druhé cenové vlně. V nabídce jsou nově také Meltingpot Priority Passy za 890 korun.