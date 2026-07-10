Epidemie žloutenky v Moravskoslezském kraji podle lékařů i hygieniků slábne

Epidemie žloutenky typu A je v Moravskoslezském kraji na ústupu. Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava poprvé po dvou letech od vypuknutí epidemie nemá ani jednoho pacienta s tímto onemocněním. Také podle hygieniků počty nakažených v posledních měsících klesají a hygienici evidují pouze jednotlivé případy. ČTK to dnes řekli mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová a mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Epidemie sice slábne, infektologové přesto vyzývají, aby lidé byli obezřetní a nechali se naočkovat.
"Aktuálně nemáme žádného hospitalizovaného pacienta, což je po dvou letech epidemie skutečně velká úleva. Naší klinikou za tu dobu prošlo 550 pacientů, v celé republice bylo zaznamenáno 5000 případů. I toto srovnání tak potvrzuje, že jsme léčili velké množství nakažených," řekla primářka Kliniky infekčního lékařství Lenka Petroušová.
Téměř polovina pacientů, kteří se v nemocnici léčili, byly děti. Onemocnění ale postihlo lidi různého věku. "U dětských pacientů zpravidla rychle dochází ke zlepšení stavu," řekla Petroušová. Nemoc je podle ní nebezpečná pro dospělé, zvláště pak pro lidi, kteří mají jinou nemoc jater, například cirhózu alkoholového původu. "V takových případech může dojít k jaternímu selhání," dodala primářka.
Epidemie žloutenky vypukla v regionu na jaře 2024 v ostravské části Přívoz. "Od té doby nemocní proudili do ostravské fakultní nemocnice prakticky nepřetržitě. Jednalo se přitom o nejsilnější epidemii hepatitidy typu A ve městě od roku 1979," připomněla mluvčí.
Onemocnění se postupně rozšířilo i do jiných částí regionů, ale s vysokým počtem nakažených bojují i další kraje. V Moravskoslezském kraji hygienici loni zaznamenali 261 případů virové žloutenky typu A. Proti roku 2024, kdy v kraji epidemie vypukla, to bylo o 45 případů více. Ještě za letošní leden hygienici evidovali 34 případů, pak počet nakažených klesal až do května, kdy byli zaznamenáni tři nově nakažení. V červnu jich bylo pět. Od začátku roku 2024 do poloviny letošního roku evidují hygienici 588 případů žloutenky A včetně pěti úmrtí.
I přes zlepšení situace hygienici a lékaři nabádají k důsledné hygieně, především po použití záchodu, před jídlem či po návratu z veřejných prostor. Nejúčinnější obranou proti nemoci je podle nich očkování. "Vakcína nám po dvou dávkách zajišťuje dlouhodobou až celoživotní ochranu. A právě teď v době, kdy epidemie zeslábla, je nejideálnější doba na očkování," řekla Petroušová.
Lidé, kteří žloutenku prodělali nebo jsou proti onemocnění očkovaní, jsou celoživotně chránění. Mezi příznaky onemocnění žloutenkou typu A, která rovněž bývá označována jako nemoc špinavých rukou, patří změna barvy stolice a moči, zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest pod pravým žeberním obloukem či bolesti zad a břicha.