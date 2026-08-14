„Řada firem už ví, že se jich změna může týkat, ale často si ještě nejsou jisté, které povinnosti pro ně budou relevantní jako první,“ upozorňuje Cyril Klepek, generální ředitel společnosti Cyrkl, která se zabývá obalovým a odpadovým hospodářstvím.
Právě od 12. srpna totiž začalo platit nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech známé pod zkratkou PPWR. „Jedním z hlavních cílů je, aby do roku 2030 byly obaly uváděné na evropský trh recyklovatelné. Nařízení přinese konec jednorázových plastových sáčků na ovoce a zeleninu, hotelových miniaturních balení kosmetiky i některých nebezpečných chemických látek používaných v obalech potravin,“ vysvětlila Kateřina Kupková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Není možné požadovat, aby firmy od srpna plnily pravidla, jejichž přesnou metodiku se dozví až za několik měsíců.“
Jana Ptačinská Jirátovámluvčí Kofoly
Což pro mnohé firmy nemusí být nic jednoduchého, pro výrobce změna obalu mnohdy znamená podstatně složitější proces, než by se mohlo zdát.
„Vývoj potravinářského obalu není jen změnou obrázku v počítači. Nový obal musíme navrhnout, otestovat z hlediska bezpečnosti, funkčnosti i trvanlivosti, zajistit materiál a upravit výrobní technologie. To běžně trvá rok i déle,“ popsala část potíží spojených s novým nařízením mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová.
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Zásilky i mléčka do kávy. Evropa mění pravidla pro obaly, první změny přijdou nenápadně
Právě Kofola patří mezi firmy, které upozorňují na to, že některé podrobnosti nových pravidel stále nejsou známé. Firma se proto připojila k výzvě Hospodářské komory požadující odklad těch povinností, které podle ní za současného stavu nelze splnit, a s obdobnou výzvou se obrátila přímo také na Evropskou komisi.
„Není možné požadovat, aby firmy od srpna plnily pravidla, jejichž přesnou metodiku se dozví až za několik měsíců,“ doplnila mluvčí Kofoly.
Postupně skončí některé jednorázové obaly a od roku 2030 budou muset výrobci navrhovat obaly tak, aby jejich hmotnost a objem byly omezeny na nezbytné minimum. Například u přepravních obalů a balíků z e-shopů bude moci prázdný prostor tvořit nejvýše polovinu jejich objemu.
Změny pocítí také zákazníci restaurací a rychlého občerstvení. Od února příštího roku budou muset provozovny umožnit zákazníkům, aby si jídlo či nápoj odnesli ve vlastní nádobě, aniž by za to platili více.
Přibude hlavně papírování, stěžují si výrobci
Celou situaci pozorně sledují například v opavské společnosti Model Obaly, vyrábějící obaly hlavně z vlnité lepenky. „Výzvou bude hlavně nárůst administrativy napříč celým dodavatelským řetězcem, od práce s daty a dokumentací až po prokazování shody,“ poukázal na další očekávaný zádrhel ředitel firmy Josef Chalupný.
Zásadní omezení neočekává otický výrobce potravin Semix Pluso. Firma se na novinku připravovala i přesto, že stále není vše jasné. „Některé požadavky nařízení a jejich praktická aplikace zůstávají i nadále předmětem výkladu. Tyto nejasnosti řešíme ve spolupráci s našimi dodavateli, odbornými organizacemi i příslušnými institucemi,“ vysvětlila manažerka jakosti Semix Pluso Barbora Gondeková.
Naopak pro velké průmyslové podniky PPWR zásadní změnu znamenat nemusí. Například Nová huť obaly nevyrábí, ale nakupuje od externích dodavatelů. „Naší hlavní úlohou proto bude zajistit, abychom měli potřebné informace a dokumentaci potvrzující, že používané obaly vyhovují požadavkům,“ vysvětlil mluvčí Nové huti Ivo Štěrba.