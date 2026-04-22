Evangelický kostel v Bohumíně má za 600.000 korun opravené varhany

Evangelický kostel v Bohumíně na Karvinsku má po roce opravené varhany. Renovace nástroje z roku 1903 stála 600.000 korun. Farnímu sboru Slezské církve evangelické na ni přispělo také ministerstvo kultury a město, farnost do opravy investovala peníze z vlastních zdrojů, příspěvků dárců a výtěžků benefičních koncertů. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Varhany z novojičínské dílny Karla Neussera jsou s bohumínským svatostánkem spjaty déle než 120 let. Starobylý nástroj, zhotovený v romantickém slohu, přežil dvě světové války a další historické milníky téměř v originálním stavu. Nutně ale potřeboval opravu. Farní sbor proto loni vyhlásil sbírku na jeho obnovu," uvedla mluvčí.
Odborníci nástroj rozebrali a repasovali. Pracovali se stejnými materiály a využili i totožný postup jako původní stavitel. "Zteřelý velký měch jsme potáhli hovězí usní. Na další prvky se používá kozí nebo jelení kůže, plsť, a když je třeba něco lepit, pak jedině klihem,“ řekl varhanář Tomasz Hlawiczka. Generální opravy se dočkal i hrací stůl, kterým varhaník celý nástroj ovládá.
Varhany jsou specifické tím, že mají pouze 378 píšťal. Pro sakrální stavby je přitom běžných i 1500 píšťal. "Mistrovský kus se ale vyznačuje precizním řemeslným zpracováním a zvukovou kvalitou, čímž se řadí mezi vzácné varhany," uvedla mluvčí města.
Příspěvek na renovaci varhan není jedinou finanční podporou Bohumína směřující do evangelické farnosti. Ze svého rozpočtu uvolní také 100.000 korun na sanaci a opravu fasády svatostánku, který je typický svým režným cihlovým zdivem. Městská dotace pokryje polovinu celkových nákladů. Kostel i fara v posledních letech fungují také jako společenské a kulturní centrum, kde se pravidelně konají koncerty, výstavy, besedy a další akce pro veřejnost.