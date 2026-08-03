Evropský žalobce podal obžalobu na pět lidí a firmu za podvody za 400 mil. Kč

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Ostravě podal u Městského soudu v Praze obžalobu na pět lidí a jednu společnost pro podezření z podvodu s DPH za více než 400 milionů Kč (přes 17,4 milionu eur) za zboží dovezené z Číny. Žalobce o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Obžalovaným hrozí až 13 let vězení.
Případ se týká dovozu zboží prostřednictvím společností registrovaných pro účely DPH v Česku. Obžalovaní podle žalobce po celním odbavení prohlásili, že zboží bylo dodáno společnostem v jiných členských státech EU. Žalobce předpokládá, že tito příjemci byli ve skutečnosti fiktivní společnosti a že zboží bylo místo toho dodáno do logistických center provozovaných platformami elektronického obchodování a následně prodáno spotřebitelům v celé EU. V důsledku toho nebyla při dovozu zboží z Číny přiznána ani zaplacena daň, uvedl žalobce.
Podle vyšetřování se čtyři z obžalovaných spolu se společností údajně dopustili trestných činů jako členové organizované zločinecké skupiny. Pátý obžalovaný je obviněn ze spáchání trestných činů samostatně a není obviněn z účasti v organizované zločinecké skupině.
V případě odsouzení hrozí čtyřem obžalovaným tresty odnětí svobody v rozmezí od devíti let do třinácti let a čtyř měsíců. Pátému obžalovanému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, uvádí tisková zpráva.
Na Vyšetřování se podílela Národní centrála proti organizovanému zločinu Policie ČR (NCOZ). EPPO je nezávislým subjektem Evropské unie odpovědným za vyšetřování, stíhání a podávání obvinění trestným činům proti finančním zájmům EU.