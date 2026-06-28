Expozice v Dívčím Hradě na Bruntálsku ukazuje proměny zámku od středověku

Výstava Paměť zámků a jejich krajiny od dnešního dne představuje zámek v Dívčím Hradě na Bruntálsku. Výstava situovaná do vstupní síně zámku je k vidění od dnešního dne. Expozici připravil Národní památkový ústav Ostrava. Postupně tak chce představit historii zámků i v Bílovci na Novojičínsku a Janovicích na Bruntálsku. Všechny tři památky spojuje stejný osud. Po roce 1945 zůstaly bez využití nebo byly využity nevhodným způsobem. A dnes získávají novou náplň. ČTK to řekla mluvčí ústavu Petra Batková.
"Výstava sleduje dějiny zámku od jeho počátků až do poloviny 20. století," dodala spoluautorka výstavy Romana Rosová s tím, že zájemci se dozvědí informace o historii zámku od dob středověkého hradu, na jehož místě vznikl renesanční zámek vystavěný Bruntálskými z Vrbna, až po sídlo maltézských rytířů," dodává Romana Rosová.
Centrálním prvkem výstavy jsou čtyři trojrozměrné modely jednotlivých etap stavebního vývoje zámku. Modely z období středověku, renesance, roku 1945 a současnosti doplňují velké panely ve formě zvětšených obrazových knih. Druhým výrazným bodem výstavy bude velká interaktivní mapa panství Dívčí Hrad ze 70. let 18. století a pomocí tabletu propojeného s mapou mohou návštěvníci objevovat 24 historicky významných míst zámku a jeho okolí. Například mlýn v Dívčím Hradě, kostel v Pitárném, pivovar v Hlince nebo šibeniční vrch.
"Další části výstavy pak představí významné majitele zámku, jako byl Hynek Bruntálský z Vrbna nebo řád johanitů. "Výstavu doplní pět originálních erbů komturů johanitské komendy v Opavě, zapůjčených z opavského kostela svatého Janů," řekla s tím, že výstava bude přístupná od června do září vždy v pondělí, středu, pátek, v sobotu a neděli.