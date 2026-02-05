Hattrick „pana Marlenky“. Avetisjan potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže

Darek Štalmach
  8:32
Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v Moravskoslezském kraji.

Zakladatel společnosti Marlenka international Gevorg Avetisjan uspěl v regionálním kole soutěže EY Podnikatel roku už potřetí. Trofej převzal při středečním slavnostním vyhlášení ve Vile Na Landeku v Ostravě.

Porotu složenou převážně z předchozích držitelů titulu zaujala především jeho podnikatelská cesta. Do České republiky totiž Avetisjan přišel z Arménie bez znalosti jazyka i bez finančního zázemí.

První medové dorty pekl v troubě z druhé ruky a osobně je rozvážel odběratelům. Dnes jeho firma provozuje technologicky vyspělou výrobu a vyváží své výrobky do více než padesáti zemí světa.

Majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže EY Podnikatel roku. (4. února 2026)
Nový vizuální styl značky získal několik mezinárodních ocenění. (22. ledna 2026)
„Je to výborný pocit. Člověk je z toho stále šťastný, protože je to ocenění práce za tolik let. Je to pro mě velká hrdost. Jako cizinec to vnímám možná ještě silněji,“ komentoval své pocity vítěz. „O to víc mě to motivuje pokračovat dál, bojovat a dál šířit dobré jméno České republiky do světa.“

Firmě se podle jeho slov nebývale daří. A další růst má podpořit i chystaná stavba nové továrny.

Dosavadní krajští vítězové

2005 Ladislav Kraus, Bochemie
2006: Pavel Juříček, Brano Holding
2007: Tadeáš Franek, Refrasil
2008: Milan Canibal, Karvinská hornická nemocnice
2009: Pavel Bartoš, FITE
2010: Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK
2011: Jannis Samaras, Kofola
2012: Mieczyslaw Molenda, Gascontrol
2013: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o.
2014: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o.
2015: Rudolf Gregořica, LANEX a.s.
2016: Jan Hasík, HSF System a.s.
2017: Bohumír Blachut a Erich Stavař, ISOTRA a.s.
2018: Pavel Mohelník, FERRIT s.r.o.
2020: Jaroslav Drahoš, FINIDR s.r.o.
2021: Karel Kadlec, CarTec Group a.s.
2023: Jan Hasík, HSF System a.s.
2024: Jiří Votava, BRAINMARKET
2025: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o

„Dnes vyvážíme do více než padesáti zemí a během dvou let se nám otevřou další možnosti. Plánujeme totiž až čtyřnásobně navýšit obrat i výrobu. Možná se tak naše výrobky dostanou opravdu do celého světa,“ vysvětlil Gevorg Avetisjan.

Od posledního vítězství v roce 2014 je podle svého majitele Marlenka úplně jinou firmou. „Když jsem vyhrál poprvé před dvanácti lety, byla Marlenka úplně jinde. Za těch dvanáct let jsme firmu posunuli násobně dál. Obrat se zvýšil přibližně desetkrát a výroba narostla do miliardových hodnot,“ doplnil zakladatel firmy.

Nová továrna bude naprostá špička

„Příběh Gevorga Avetisjana je ztělesněním pravého podnikatelského ducha,“ komentovala rozhodnutí porotců vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová. „Ukazuje, že k vybudování globálně působící společnosti potřebujete především odvahu, pracovitost a neochvějnou víru ve svůj produkt.“

Podle ředitelky Moravskoslezského inovačního centra Adély Hradilové je kraj plný podnikatelských příběhů, které mají potenciál inspirovat další. „Jako inovační centrum neustále hledáme způsoby, jak podnikatele v jejich úsilí posouvat, a partnerství, jako je toto, jsou jedním z nich,“ řekla.

Avetisjan po vítězství popsal, kam chce firmu posunout v nejbližších letech. „Nová továrna bude technologicky výrazně modernější. Budou tam nové, až 120 metrů dlouhé výrobní linky. Dnes máme linky o délce kolem 60 až 70 metrů, nové budou téměř dvojnásobné a výrazně výkonnější. Celá výroba se tím posune na úplně jinou úroveň,“ dokončil.

21. srpna 2024

