EY Podnikatel roku se hledá i v Moravskoslezském kraji, nominace běží

„Silné a úspěšné podnikání je základem růstu každého regionu – přináší nejen pracovní příležitosti a silnější ekonomiku, ale i sebevědomí a vyšší kvalitu života. V Moravskoslezském kraji máme řadu inspirativních podnikatelů, ať už těch zkušených, nebo i nových, kteří se nebojí jít do věcí naplno a se sympatickou dravostí. Všem držím palce v jejich byznysu a také v soutěži EY Podnikatel roku, která je skvělou příležitostí jejich úspěch zviditelnit a motivovat ostatní,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025, do stejného data může zároveň veřejnost či instituce do soutěže zasílat nominace, které mohou být motivací pro podání přihlášky. Přihlásit se i nominovat lze vyplněním formuláře na www.podnikatelroku.cz.
„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy,“ dodává Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
Moravskoslezským EY Podnikatelem roku 2024 se stal Jiří Votava z firmy BrainMarket
Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025 opět vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu pro vítěze. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.
„Moravskoslezský kraj je plný pracovitých lidí, kteří dokážou ze skromných začátků vybudovat silné firmy a posouvat celý region dopředu. Přesně takové podnikatele potřebujeme, aby náš kraj vzkvétal. Zkušenost z loňského vítězství mi potvrdila, že EY Podnikatel roku není jen společensky prestižním oceněním, ale platformou, která dává hlas inspirativním příběhům o vytrvalosti, inovacích a odpovědném přístupu k byznysu. Přeji všem odvážným podnikatelům, aby se nebáli přihlásit do nominací pro rok 2025,“ vzkazuje Jiří Votava, zakladatel společnosti BrainMarket a držitel ocenění EY Podnikatel roku 2024 Moravskoslezského kraje.