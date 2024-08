Krevní centra v kraji mají nedostatek krve, dárců je v létě minimum

„Výdej krve je momentálně větší než příjem. Opakuje se to každé léto, ale poslední tři roky je situace výrazně horší,“ potvrdila primářka Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava Zuzana Čermáková.

Přiblížila, že v pondělky až středy aktuálně přichází do krevního centra asi čtyřicet dárců za den, ale na pokrytí výdeje krve by jich bylo potřeba až sedmdesát. „Ve čtvrtky a pátky evidujeme sto dárců denně, potřebovali bychom jich okolo pěti set,“ uvedla.

Hlavním důvodem poklesu dárcovství v letních měsících jsou dovolené a zahraniční pobyty. Po návratu z některých evropských zemí platí, že je možné darovat krev až za osmadvacet dnů. Týká se to i oblíbených turistických destinací v Evropě, jako je Maďarsko, některých provincií Itálie, celého pevninského Řecka nebo ostrova Thasos. Důvodem je riziko infekce viru západonilské horečky. Primářka Čermáková zdůraznila, že dárců o prázdninách ubývá, ale potřeba krve stoupá kvůli nárůstu úrazů.

K největším odběratelům krve v ostravské fakultní nemocnici patří urgentní příjem, operační sály, porodnice či klinika hematoonkologie. „Jsme největším odběratelem krevních destiček a červených krvinek. Závisí na nich životy našich pacientů. Aktuálně máme vysoký odběr v souvislosti s několika případy transplantace kostní dřeně a akutní leukemie,“ sdělil primář hematoonkologie Jaromír Gumulec. Dodal, že klinika zajišťuje transfuze i pro další pacienty.

Situace je horší než loni

Aktuální nedostatek dárců krve má také například nemocnice v Třinci. Primářka tamního hematologicko-transfuzního oddělení Věra Farbiaková potvrdila, že letos je situace ještě horší než před rokem. „Momentálně nám chybí všechny krevní skupiny. Odliv dárců pociťujeme dlouhodobě, a to nejen v letních měsících. Část jich odchází kvůli peněžnímu bonusu do soukromých center,“ řekla.

S nedostatkem krve všech skupin se ale teď potýká i nestátní organizace Krevní centrum Frýdek-Místek. „Máme dárce takzvané příspěvkové i bezpříspěvkové. Museli jsme se přizpůsobit trendu. I tak je dárců stále méně,“ uvedla Lenka Tesarčíková z Krevního centra Frýdek-Místek, které zásobuje krevní banky po celé republice.

Podle ostravské primářky Zuzany Čermákové se na nepříznivém vývoji dárcovství výrazně podílí to, že za lidi vyřazené kvůli věku a nemocem není dostatečná generační náhrada. Souvisí to i se stárnutím populace. „Také chybí podpora velkých firem. V minulosti patřily k podnikům, které své zaměstnance povzbuzovaly a motivovaly k darování krve, například Ostravsko-karvinské doly. Mnozí jejich zaměstnanci byli dlouholetými dárci.“

Díky transfuzi se stal dárcem

K lidem, kteří návštěvy krevního centra v Ostravě nevynechávají ani v létě, patří Patrik Brzica z Ostravy, který absolvoval už tři sta devět odběrů. „Dozvěděl jsem se, že jako miminko jsem potřeboval transfuzi. Bez ní bych nepřežil. Chtěl jsem to nějak vrátit. Tak jsem se stal dárcem,“ řekl třiapadesátiletý muž. Krev daroval naposledy minulý týden a už je objednaný na další termín v srpnu.

Jak je cenná krev, si letos v lednu uvědomila Veronika Kaboň-Váňová z Ostravy, která málem zemřela na aneurysma. „Stalo se to naprosto nečekaně. Najednou se mi udělalo mdlo. Skončila jsem ve vítkovické nemocnici, kde jsem upadla do bezvědomí,“ popsala mladá žena. „Jak jsem se dozvěděla, praskla mi žíla ke slezině. Přišla jsem o pět litrů krve. Nejméně stejné množství pak do mě lékaři napěchovali. Nevěděli, jestli se vůbec proberu a v jakém stavu. “ S vědomím toho, že může pomoci zachránit zase někoho jiného, se teď chystá stát dárkyní krve.

28. května 2009